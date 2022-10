Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Dagje Efteling of Walibi dit weekend? Zo schakel je Crashdetectie uit!

Begin deze week werd duidelijk dat Crashdetectie op de iPhone 14 gewoon iets te goed zijn werk doet. Naast inschakelen van hulpdiensten na een auto-ongeluk, blijken ook liefhebbers van achtbanen regelmatig contact te hebben. Bewust is het echter niet.

Het weekend is doorgaans een uitstekend moment voor gezinnen, vriendengroepen en liefhebbers om een pretpark te bezoeken. Dus ga jij dit weekend richting de Efteling of Walibi: schakel de functie Crashdetectie, zodra je het park binnenstapt, even uit.

Crashdetectie in de Efteling of Walibi

Mocht je het nieuws gemist hebben: Crashdetectie is een functionaliteit van de iPhone 14 die ongelukken vast kan stellen. Zodra de telefoon dit doet zal het de hulpdiensten inschakelen. Valdetectie, maar dan met een auto dus.

In de Efteling en Walibi zijn er nog niet ontzettend veel meldingen geweest, maar in de Verenigde Staten gaat de functionaliteit helemaal los. Want wat blijkt: Crashdetectie doet het ook heel erg goed in achtbanen.

Crashdetectie werkt doordat de iPhone gebruikmaakt van verschillende gegevens en sensoren. Zodra er een bepaalde combinatie gedetecteerd wordt, begrijpt de smartphone dat jij je in een auto-ongeluk bevindt. Alleen wordt deze combinatie klaarblijkelijk ook gemaakt zodra jij met je achterwerk in een krap karretje door elkaar geschud wordt.

Het zorgt er in ieder geval voor dat bepaalde Amerikaanse meldpunten het druk hebben met gillende mensen die per ongeluk 911 bellen. Niet heel ideaal.

Zo schakel je het uit op je iPhone 14

Mocht jij dit weekend van plan zijn naar de Efteling of Walibi te gaan, dan is het wellicht slim om Crashdetectie uit te schakelen. Simpelweg, omdat de kans anders aanwezig is dat de hulpdiensten je op staan te wachten zodra je uit een achtbaan stapt.

Om de functionaliteit uit te schakelen moet je de volgende stappen volgen:

Open de Instellingen op je iPhone

Kies voor SOS-noodmelding

Scroll tot je de sectie Detectie van Ongeluk tegenkomt

Schakel de optie Bel na ernstig ongeluk uit

De functionaliteit kan echt wel van pas komen als je onderweg bent, dus zet voor het gemak wel een Herinnering op je iPhone dat je de functie weer inschakelt. Maar voor je bezoek aan de Efteling, Walibi Holland of welk park dan ook is het misschien handig om je iPhone 14 voor te bereiden.