Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Bose Smart Soundbar 600: compact, betaalbaar en voorzien van AirPlay

Deze week introduceert Bose een gloednieuwe, betaalbare en compacte soundbar: de Smart Soundbar 600. Dit model is tevens voorzien van AirPlay 2-ondersteuning, waardoor je hem dus in combinatie met Apple-producten kunt gebruiken. Ook is er support voor onder meer Dolby Atmos en kun je hem op verschillende manieren bedienen binnen je eigen netwerk.

Ondanks het compacte formaat moet de Bose Smart Soundbar 600 toch in staat zijn een “meeslepend audio-ervaring” te presenteren. Hiermee lijkt de audiofabrikant de concurrentie aan te willen gaan met een andere compacte soundbar die recentelijk op de markt kwam. Dan hebben we het over de Sonos Ray.

Bose Smart Soundbar 600

De brede speaker voor onder de televisie ondersteunt Dolby Atmos en TrueSpace-technologie, ontwikkeld door Bose. Daardoor kan de soundbar geluid projecteren naar specifieke plekken in de kamer, waardoor het lijkt alsof het overal vandaan komt. Dat zijn beloftes die we altijd eerst moeten horen om te geloven.

Zonder de behuizing hoger te maken, passen de vijf aanwezige transducers die nodig zijn om audio te leveren er in. Het gekozen formaat hoeft dus geen invloed te hebben op de audiobeleving. De soundbar is 5,61 cm hoog, 10,39 cm diep en iets meer dan 69 cm lang en past daardoor onder en bij menig televisie.

AirPlay, wifi en bluetooth

Naast AirPlay 2 biedt de Bose Smart Soundbar 600 ook ondersteuning aan voor wifi en bluetooth. Verder kun je er content via Google Chromecast naar sturen. En je kunt de soundbar ook bedienen met je stem, bijvoorbeeld via de Google Assistent of Amazon Alexa (alleen in het Engels, dan).

De Smart Soundbar 600 is compatibel met alle andere smart speakers, soundbars, basmodules en achterspeakers van het merk, voor een multi-room audiosysteem. Het apparaat is vanaf 24 oktober verkrijgbaar voor 549,95 euro en kan vanaf vandaag worden gereserveerd via de officiële website van de bekende fabrikant. Haal jij ‘m in huis?

Bose