Zo gaat de batterij van je Apple Watch een stuk langer mee

De batterijduur van de Apple Watch was nooit echt iets om over naar huis te schrijven. Hoewel de nieuwe Watch 8 en Watch Ultra daar al wat verbetering in brengen dankzij een nieuwe modus, kun je voortaan gelukkig ook een stuk langer doen met een oudere versie van de smartwatch.

Om gebruik te kunnen maken van deze energiebesparingsmodus heb je een Watch nodig waar watchOS 9 op geïnstalleerd staat. Dat betekent dat je een Apple Watch 4 of nieuwer nodig hebt en deze moet koppelen aan een iPhone 8 of nieuwer (of een iPhone SE 2).

Apple Watch: energiebesparingsmodus instellen

Je stelt de energiebesparingsmodus in door het Control Center op je Apple Watch te openen. Dit doe je door vanaf onderen naar boven te vegen op het scherm. Je ziet hier het batterijpercentage staan. Druk hierop en zorg dat de schakelaar voor de energiebesparingsmodus is ingeschakeld. Als de functie actief is, zie je een gele cirkel bovenin je scherm staan.

Wil je de modus weer uitzetten, dan doe je dat eigenlijk praktisch op dezelfde manier. Je swipet weer vanaf de onderkant van je scherm omhoog en drukt op het batterijpercentage. Die knop is nu geel geworden. Druk opnieuw op de slider en je kunt op je Apple Watch weer aan de slag met de functies waar je tijdelijk afscheid van nam.

Niet zonder nadelen

Belangrijk om te weten is dat het gebruik van de energiebesparingsmodus op de Apple Watch niet zonder nadelen is. Er zijn namelijk een aantal functies waar je geen gebruik van kunt maken zolang de modus actief is. Het Always On-scherm wordt bijvoorbeeld uitgeschakeld en je hartslag en het zuurstofgehalte van je bloed worden niet meer continu bijgehouden.

Daarnaast kan het zo zijn dat Siri wat langer moet nadenken om je vragen of taken te verwerken of uit te voeren. Ook kunnen notificaties wat later aankomen en zal de Apple Watch niet detecteren dat je aan een wandeling of work-out bent begonnen. Als je hiermee kunt leven, dan kun je in elk geval wel een stuk langer met de smartwatch doen!