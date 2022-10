Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom Apple niet elke werknemer dezelfde bedrijfsvoordelen aanbiedt

Apple kondigde deze week een sloot aan extra werknemersvoordelen aan. Dat zou goed nieuws moeten betekenen voor iedereen, maar niets is minder waar. Een kleine groep mensen kan namelijk naar de secundaire voorwaarden fluiten. En ja, het gaat dan om de mensen die zich bij de vakbond aansloten.

Wat houden de secundaire arbeidsvoorwaarden precies in? Werknemers krijgen onder meer financiële hulp als het gaat om educatieve lessen en gezondheidszorg. Maar als je in de winkel op de locatie Maryland werkt, dan heb je nog nergens recht op. Dat is de eerste winkel waarin werknemers zich verenigden in een vakbond.

Apple doet kinderachtig

Het zou vooralsnog niet mogelijk zijn dezelfde voordelen aan de vakbondsleden te geven, zo laat Apple weten. De werknemers van de Towson-winkel in Maryland moeten hiervoor los onderhandelen via “the collective bargaining arrangement that comes with a union”. We hebben de tekst bewust niet vertaald om de lading over te brengen.

Hoewel dat een kinderachtige houding is ten opzichte van je werknemers, staat Apple hierin niet alleen. Ook Starbucks behandelt medewerkers die onder een vakbond vallen anders dan werknemers die dat niet doen. Zo krijgen die niet-vakbondsleden bijvoorbeeld loonsverhoging en coaching voor het beheren van een studieschuld.

Wat lopen die mensen mis?

De medewerkers die zich aanmeldden bij een vakbond, lopen nu de volgende zaken mis:

Geld voor externe opleidingen (dit deed Apple al, maar nu betaalt het bedrijf vooruit)

Een volledig betaald programma volgen bij online leerplatform Coursera Inc.

Meer opties en financiële steun met betrekking tot gezondheidszorg (dit geldt alleen in sommige staten)

Uiteraard doet de iPhone-maker dit niet zomaar. Een andere winkel staat op het punt om een eigen vakbond te vormen. Met deze zet hoopt Apple dat te kunnen voorkomen, door mensen te laten zien hoe mooi het leven kan zijn zónder zo’n bond. Of dit een effectieve strategie blijkt, gaan we vanzelf meemaken.

Bloomberg