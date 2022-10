Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Deze vrouw werd levend begraven, maar de Apple Watch redde haar

De Apple Watch heeft zichzelf wel als echte lifesaver weten te bewijzen. Gebruikers ontdekten in de afgelopen jaren hartproblemen, ernstige kwalen of werden gered na een ernstig ongeluk. Al duikt er nu één verhaal op dat alle andere gebeurtenissen naar de achtergrond duwt.

Een Amerikaanse vrouw uit de stad Seattle is namelijk levend begraven. Het is dat ze haar Apple Watch omhad, anders was de afloop van het verhaal niet heel goed geweest.

Vrouw levend begraven, maar Apple Watch is de redding

Het voelt een beetje vreemd om een dergelijk verhaal beet te pakken en ons te richten op de Apple Watch. Toch laat het zien dat de smartwatch meer is dan een slim klokje alleen. Het is voor heel veel mensen een absolute lifesaver en dit verhaal bewijst het opnieuw.

Een vrouw is in de Amerikaanse stad Seattle levend onder de grond vandaan gehaald. Na een compleet uit de hand gelopen scheiding probeerde haar ex de vrouw aan te vallen. Daarna probeerde ze voor het eerst de hulpdiensten in te schakelen, maar helaas zonder succes.

De tweede keer was het wel raak, maar belde de vrouw vanuit een compleet bizarre situatie. Ze lag vastgebonden onder de grond en had geen mogelijkheid om de hulpdiensten te bellen met haar iPhone. Gelukkig voor haar had ze wel een Apple Watch om haar pols, waarmee de poging het noodnummer te bereiken wel slaagde.

Uiteindelijk kwamen de hulpdiensten op de juiste plek terecht en werd de Amerikaanse vrouw onder de grond vandaan gehaald, zonder al te veel verwondingen.

De kracht van de smartwatch

Hoewel veel mensen alleen de mogelijkheid zien om stappen te tellen of nog meer meldingen te ontvangen, bewijst dit verhaal nog meer eens wat een Apple Watch kan betekenen voor je gezondheid.

Naast het meten van je hartslag, het registreren van een valpartij of het bijhouden van de slaap, is dit ook hét apparaat waarmee je ontzettend makkelijk de hulpdiensten in kunt schakelen.

Iets dat op een dag zomaar eens je leven kan redden.