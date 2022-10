Innovatie Apple Watch op deze manier met handgebaren te besturen

De Apple Watch: een magistrale smartwatch die als uitstekende uitbreiding van het Apple-ecosysteem kan dienen. Maar wist je dat het slimme klokje ook met slechts een aantal handgebaren kunt besturen? OMT-redacteur Mark Hofman legt het je uit.

Eerlijk is eerlijk: ik had mijn vriendin nodig om hier achter te komen. Na het ontvangen van een melding kneep de beste dame haar vuist dicht, waardoor de melding opeens verdween. Volgens haar algemene kennis, voor mij een eyeopener waar je u tegen zegt. Dit artikel is voor de mensen die, net als ik, geen idee hadden.

Apple Watch makkelijk te besturen met gebaren

Hoewel toegankelijkheidsopties voornamelijk bedoeld zijn voor mensen met een beperking, kan ook de algemene consument voordeel halen uit de instellingen. Zo is het op je iPhone bijvoorbeeld mogelijk om een soort geheime knop te activeren. Door de functie Tikken op achterkant te activeren is het mogelijk om je smartphone te bedienen op de achterkant. In het onderstaande artikel vertellen we je meer:

In het verlengde daarvan is het ook mogelijk om je Apple Watch te bedienen met je hand. Klinkt als iets wat je dagelijks doet, maar hiermee bedoel ik echt iets anders. Het samenknijpen van je vuist of het aanraken van je vingertoppen kan de smartwatch bepaalde taken uit laten voeren. Denk aan het sluiten van bepaalde applicaties of terugkeren naar het vorige scherm.

Zo stel je het in

Erg handig en het instellen van de gebaren is niet zo heel lastig. Dit doe je niet op je Apple Watch zelf, maar via de Watch-app op je iPhone.

Ga naar de Watch-app op je iPhone

Selecteer het tabje Mijn Watch 

Kies voor de optie Toegankelijkheid

Selecteer AssistiveTouch en zet de functie met het schuifje aan

In de sectie Handgebaren, binnen hetzelfde scherm, kun je regelen welke functionaliteiten aan welke handelingen gekoppeld zijn. Standaard staat deze ingesteld op:

Knijp | Naar voren

| Naar voren Knijp tweemaal | Naar achteren

| Naar achteren Maak vuist | Tik

| Tik Maak tweemaal vuist | Taakmenu

Er zijn talloze functies die je aan een handeling kunt koppelen op je Apple Watch. Zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om Druk op Digital Crown, Meldingscentrum en Dock te selecteren.