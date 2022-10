Apple Watch Ultra en Series 8 krijgen broodnodige fix

Niet alleen de iPhone 14-modellen, maar ook de Apple Watch Ultra en Series 8 kampen met de nodige problemen. Met behulp van watchOS 9.0.1 deed Apple al een eerste poging, maar helaas was dit nog niet voldoende. Tijd voor een tweede poging.

Die tweede poging komt in de vorm van watchOS 9.0.2 en brengt de volgende verbeteringen naar verschillende modellen, waaronder de Apple Watch Ultra en Series 8.

watchOS 9.0.1 voor Apple Watch Ultra en Series 8

Consumenten met een nieuwe telefoon en smartwatch van Apple zijn druk aan het updaten vandaag. Naast de uitrol van iOS 16.0.3 komt het bedrijf ook met watchOS 9.0.2. Deze update pakt problemen aan voor verschillende Apple Watch-modellen, maar komt ook met een belangrijke fix voor de Ultra en Series 8.

“Deze update bevat verbeteringen en probleemoplossingen voor je Apple Watch”, zo is in de beschrijving van watchOS 9.0.2 te lezen. Apple laat weten dat de volgende problemen aangepakt worden:

Onderbrekingen in streaming-audio op Spotify

Voor gebruikers van AssistiveTouch bleven er meldingen voor het sluimeren van de wekker verschijnen nadat de wekker was verwijderd

Onvolledige synchronisatie Wallet- en Conditie-gegevens voor nieuw gekoppelde Apple Watch

Audio van de microfoon werd onderbroken voor sommige gebruikers van Apple Watch Ultra en Series 8

Zo installeer je de update

Je kunt watchOS 9.0.2 direct installeren op je Apple Watch Ultra of andere ondersteunde modellen. Uiteraard doe je dit op de reguliere manier:

Open op je iPhone de Watch-app

Selecteer het tabje Mijn Watch

Kies vervolgens voor Algemeen

Ga naar Software-update

De update wordt als het goed is ingeladen

Selecteer vervolgens de optie Download en installeer

Hou er rekening mee dat de update, die 151 MB groot is, alleen geïnstalleerd kan worden als de Apple Watch op de oplader ligt. De installatie begint pas wanneer de batterij voor minimaal 50% is opgeladen. Daarbij moet je er ook voor zorgen dat je iPhone, gedurende het hele proces, in de buurt is.