Apple Watch Ultra: 5 dingen waarvan je niet wist wat hij kan doen

De Apple Watch Ultra was, naast de iPhone 14 Pro, toch wel hét hoogtepunt van het Far Out-evenement begin vorige maand. Op smartwatch-gebied pakt Apple het met de Ultra heel anders aan dan voorheen. Niet gek dus dat er zoveel te bespreken was, dat niet alles aan bod kon komen.

In de afgelopen weken hebben we goed kunnen kijken naar wat de Apple Watch Ultra precies allemaal kan. Sterker nog: OMT-redacteur Mark Hofman draagt hem inmiddels al een week om de pols en zal komende week met een review komen. Als voorproefje daarop zet hij vijf, iets onbekendere, functionaliteiten van de smartwatch op een rij.

Apple Watch Ultra: 5 functionaliteiten die je nog niet kende

Hoewel ik nog niet aan het ontwerp heb kunnen wennen, moet ik zeggen dat de Apple Watch Ultra me erg goed bevalt. De smartwatch zit sinds afgelopen weekend om mijn pols en maakt indruk. Niet alleen vanwege de lange accuduur die hij heeft, maar ook zeker door het complete pakket aan functionaliteiten.

Persoonlijk ben ik veel zaken tegengekomen waar ik het bestaan nog niet vanaf wist. Daarom leek het me leuk om, als voorbereiding op de review van aankomende week, een paar van die zaken op een rij te zetten.

#1 Drie microfoons voor betere gesprekken

De Apple Watch Ultra is bedoeld om, ook zonder iPhone, met je mee te nemen op een wandelingen of andere sportieve activiteiten. Het kan dus zijn dat jij een telefoontje moet beantwoorden of via de Walkie Talkie-app een spraakbericht verstuurt. Waar dit bij voorgaande modellen met slechts één microfoon best wel eens een drama kon zijn, lost dit model dat probleem op.

Net als bij de iPhone is het nu mogelijk om gesprekken te voeren via drie microfoons. Welke microfoon je gebruikt is volledig afhankelijk van de omgeving waar jij je in bevindt. Staat er veel wind en komt deze van links, dan is de kans vrij groot dat je die microfoon niet gebruikt.

#2 Apple Watch Ultra heeft twee verschillende sirenes

Wie de weg helemaal kwijt is of in nood is kan gebruikmaken van de Sirene-functie. De speakers van de Apple Watch Ultra produceren een hoog en hard geluid dat 600 meter verderop nog steeds te horen is. Ik heb het getest, het werkt. Waren mensen om mij heen blij? Zeker niet.

Wat veel mensen echter niet wisten, ik in ieder geval niet, is dat er twee verschillende sirenes zijn. Eentje is het geluid dat je hoort, de ander wordt tegelijkertijd afgespeeld en probeert mensen op een andere manier te bereiken. Het tweede geluid is morsecode dat SOS spelt.

#3 Knijpen om te pauzeren

Voor wie het nog niet wist: de grote oranje knop aan de zijkant van de Ultra is naar eigen wens in te stellen. Je kunt kiezen uit een aantal voorgeprogrammeerde handelingen of een Opdracht koppelen. Persoonlijk start er bij mij een workout zodra ik de knop indruk.

Tijdens die workout is het mogelijk om een markering te plaatsen met de oranje knop. Maar wist jij dat je ook gemakkelijk een activiteit kunt pauzeren? Dat kan door de Apple Watch Ultra als het ware in te knijpen. Je drukt daarbij de linker- en de rechterknop tegelijk in, waardoor pauzering van kracht is.

Wil je weer verder, dan druk je de knoppen nogmaals in.

#4 Apple Watch Ultra sneller leeg zonder iPhone

Goed, de Apple Watch Ultra is dus een echte compagnon voor trips in de natuur of tijdens sportactiviteiten. Momenten waarop jij je iPhone misschien niet mee wil nemen. Dat is heel goed mogelijk, maar het vreet wel energie.

De accuduur van de Apple Watch Ultra is uiterst indrukwekkend, maar dan wel met de iPhone nog op zak. Doe je dit niet, moet je rekening houden met een accuduur van 18 uur in plaats van 36 uur. Een aanzienlijk verschil, dus.

#5 Bestuur hem met gebaren

De laatste functionaliteit is niet alleen voor de Apple Watch Ultra, maar ook bijna alle andere modellen die Apple verkoopt. Het is namelijk mogelijk om met gebaren je smartwatch te besturen. Misschien ben ik een spuit 11, maar mijn vriendin wist me er afgelopen week enorm mee te overvallen.

Het is via Toegankelijkheid mogelijk om gebaren in te stellen voor je Apple Watch. Meldingen kunnen gesloten worden door in je vuist te knijpen en door je vingers op elkaar te leggen ga je terug naar de vorige applicatie. Ik ben fan!