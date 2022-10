Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Vervelende problemen ten einde dankzij tvOS 16.1 en watchOS 9.1

Naast de introductie van iOS 16.1 heeft Apple nog twee updates de wereld ingeslingerd. Het Amerikaanse bedrijf dropt watchOS 9.1 (Apple Watch) en tvOS 16.1 (Apple TV).

Het gaat om twee software-updates die een aantal problemen rondom de twee producten oplost. Een dikke aanrader dus voor iedereen die tegen deze problemen aanlopen.

Nieuwe updates Apple Watch en Apple TV

Sinds vandaag is het mogelijk om macOS Ventura en iPadOS 16.1 eindelijk op je apparaten te installeren. Al blijft het daar niet bij. De Apple Watch liep tegen een aantal problemen aan die door middel van watchOS 9.1 opgelost worden.

Datzelfde geldt voor de update voor de Apple TV. tvOS 16.1 zorgt er voornamelijk voor dat bestaande problemen even geen rol meer spelen. Het is dus aan te raden om beide updates direct te installeren.

Het is vooral vam belang vanwege het feit dat de Matter-ondersteuning in tvOS 16.1 zit. Hierdoor is het mogelijk om je Homekit-apparaten vanaf je televisiescherm te besturen. Dankzij die ondersteuning hoeven die producten echter niet alleen meer van Apple afkomstig te zijn.

In het onderstaande artikel vertellen we meer.

Zo installeer je watchOS 9.1 op je Apple Watch

Om de nieuwe software op je Apple Watch te installeren volg je de volgende stappen:

Open de Watch-app op je iPhone

Kies vervolgens voor het tabje Mijn Watch

Ga naar Algemeen

Selecteer Software-Update

Zodra watchOS 9.1 klaarstaat zal de update vanzelf verschijnen. Druk vervolgens op Downloaden en installeren.

Installeer tvOS 16.1 op je Apple TV

Het is binnen tvOS 16.1 ook mogelijk om handmatig updates te installeren. Volg hiervoor de volgende stappen:

Open de Instellingen op je Apple TV

Ga vervolgens naar Systeem

Kies voor de optie Software-Update

Selecteer Update software

Niet alleen watchOS 9.1, maar ook iOS 16.1

Zoals gezegd zijn watchOS 9.1 en tvOS 16.1 niet de enige updates die Apple naar buiten heeft gebracht. Het Amerikaanse bedrijf komt ook eindelijk met iPadOS 16.1 en macOS Ventura. De updates voor de iPad en Mac werden in juni al aangekondigd, maar hebben enige tijd op zich laten wachten.

Daarnaast rolt Apple ook de tweede grote iOS 16-update voor de iPhone uit. Met iOS 16.1 krijg je toegang tot Live Activiteiten. Wat dat precies is, en welke applicaties er al gebruik van maken, lees je in het onderstaande artikel: