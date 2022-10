Apple maakt werk van irritatie Apple Watch Series 8- en Ultra-gebruikers

Eigenaren van de Apple Watch Series 8 en Ultra hebben zich gemeld met een irritant probleem. Deze slimme horloges kwamen onlangs uit, nadat Apple ze in september officieel onthulde. En nu blijkt dat ze last hebben van problemen met de microfoon. Wat is er precies aan de hand en is er een oplossing beschikbaar?

De problemen doken enkele dagen geleden voor het eerst op. Wanneer de microfoon niet (goed) werkt op de genoemde apparaten, dan heb je dus geen toegang tot een aantal specifieke opties. Zo kun je geen stemcommando’s geven aan stemassistent Siri. Ook andere apps zijn daardoor minder handig te gebruiken vanaf je pols.

Apple Watch Series 8-problemen

Hoe dit precies komt, dat is op moment van schrijven nog niet duidelijk. Maar gebruikers melden dat de microfoon op de Apple Watch Series 8 en Ultra na verloop van tijd er gewoon mee ophouden. Die gebruikers krijgen vanzelf een melding op het scherm die het onheuglijke feit aan de man brengt.

Een oplossing ligt nog niet voor handen. Zelfs de nieuwste versie van watchOS 9 (versie 9.1) lijkt de boel niet te fixen. Daarom wisselen eigenaren van de Apple Watches hun modellen om via AppleCare, in de hoop de problemen achter zich te laten. Het is niet duidelijk of ze momenteel dweilen met de kraan open en of de irritatie daarmee voorgoed verdwijnt.

Apple zit er bovenop

Hoe het ook precies zit: Apple lijkt hier bovenop te zitten. Macrumors meldt dat op basis van een interne memo die de redactie in handen zou hebben. Apple is soms in staat op relatief snelle wijze problemen op te lossen middels software-updates. Dus laten we hopen dat dit wederom het geval is.

Het lijkt allerminst handig noch duurzaam om gewoonweg Apple Watch-modellen te vervangen die last hebben van zo’n irritant probleem. Maar goed, dan moet de fabrikant natuurlijk wel weten of dit probleem komt door software of hardware. Daar horen we in de komende dagen of weken wellicht meer over.

Macrumors