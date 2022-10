Apple Watch zorgt ervoor dat je nooit meer verdwaalt

Je Apple Watch is de ideale compagnon als je op pad bent. Niet alleen houdt het zaken bij als de calorieën die je verbrandt, ook zie je jouw hartslag en waarschuwt die wanneer deze te laag is. Toch kan het je nu ook in andere belangrijke situaties redden.

We raken allemaal wel eens de weg kwijt. Vaak pak je dan Google Maps of de Kaarten-app van Apple erbij en je bent binnen no time weer op weg naar je bestemming. Maar hoe doe je dat nou als je geen connectie hebt met het internet en geen offline kaarten hebt opgeslagen? De Apple Watch wijst je de weg.

De weg terugvinden met de Apple Watch

Sinds afgelopen maand hebben we de Apple Watch Ultra. Deze smartwatch is speciaal gemaakt voor de echte avonturiers die graag de natuur in trekken. Zo zijn er verschillende functies die uitermate geschikt zijn voor onder andere hikers en duikers. Een van die functies wordt ook naar de ‘gewone Apple Watch gebracht.

We hebben het over een functie die beschikbaar is in de kompas-app op de Apple Watch. Deze is beschikbaar op de Apple Watch Series 5 en nieuwer. Wel moet je watchOS 9 geïnstalleerd hebben.

Deze nieuwe functie helpt je namelijk om de weg weer terug te vinden als je bent verdwaald. Het laat de weg zien die je hebt afgelegd en dus kom je door de functie weer makkelijk terug bij het beginpunt. Wel moet je deze eerst aanzetten.

Dit is Backtrack

Backtrack zoals Apple de functie noemt voor de kompas-app, vind je in de rechterbenedenhoek van je Apple Watch. Je ziet hiet twee voetafdrukken staan. Als je daarop drukt houdt de Apple Watch precies de route bij die je loopt.

Als je de functie voor de eerste keer gebruikt, moet je eerst toestemming aan de app geven om toegang te verlenen tot je recente locatie.

Zo keer je terug

Ben je klaar om terug te keren? dan klik je op Stappen herhalen. De startlocatie van de route wordt dan weergegeven in het kompas. Het witte pijltje wijst je naar de juiste richting.

Als je eenmaal op je bestemming bent aangekomen, tik je opnieuw op het voetafdruk-icoontje. Daar kun je de route meteen verwijderen aangezien je deze niet meer nodig hebt.

In Nederland zul je de functie waarschijnlijk niet gebruiken, maar als je aan het wandelen bent in de bergen is dit natuurlijk de ideale functie om niet te verdwalen. Een fijn hulpmiddel dus als je met de Apple Watch Ultra, of elk ander model die functie beschikt, op pad bent.