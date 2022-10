Man eindigt in ziekenhuis na ontploffende Apple Watch-batterij

Een eigenaar van een Apple Watch Series 7 had onlangs flink veel pech toen de accu ineens ontplofte. Dat gebeurde natuurlijk niet zomaar: eerst zwol die op en daarna raakte die overhit. Omdat de smartwatch in z’n hand ontplofte, maakte de man zich zorgen over eventuele wonden en ging hij naar het ziekenhuis.

De man doet zijn verhaal tegenover de redactie van 9to5Mac. De eigenaar merkte dat zijn Apple Watch Series 7 dus ineens een stuk warmer was dan voorheen. Ook liet het scherm een waarschuwing zien over een te hoge temperatuur. Hij pakte de Watch op om de achterkant te bekijken, en die bleek al kapot te zijn.

Apple Watch-accu ontploft

Vervolgens nam de man contact op met de klantenservice van Apple. De servicemedewerker raadde aan de Apple Watch met rust te laten, totdat het bedrijf hem weer zou contacteren. Maar de volgende dag werd de smartwatch nóg warmer en bleek ook dat het scherm het begeven had onder al die extra druk.

De man pakte de Apple Watch op, die op dat moment “kraakgeluiden” maakte. En vervolgens ontplofte het apparaat, precies op het moment waarop hij het uit het raam gooide. Vervolgens ging de man naar het ziekenhuis, omdat hij bang was loodvergiftiging te hebben opgelopen. Het is niet bekend of hij brandwonden heeft.

Apple vroeg dit verhaal niet te delen

Direct na het ongeval nam hij contact op met Apple, die hem vervolgens een document stuurde met de vraag of hij het verhaal niet wilde delen. Hij weigerde dit document te ondertekenen en nam daarna weer contact op met de pers. Afgelopen woensdag haalde Apple de Watch op, die nu verder onderzocht wordt.

Wanneer je zelf in zo’n situatie terecht komt, neem de waarschuwingen dan serieus. Niet alleen de melding op het scherm, maar zeker ook de oververhitting en de schade aan de voor- of achterkant. Neem altijd contact op met Apple en verwijder het apparaat, als dat mogelijk is, direct uit huis om verdere problemen te voorkomen.

9to5Mac