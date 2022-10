Stemherkenning: Google Assistent doet het al, maar spraakassistent Siri kan het binnenkort ook. In de betaversie van tvOS 16.2 wordt duidelijk dat het de gebruiker kan identificeren op basis van zijn of haar stem. De Apple TV gaat next-level!

De functionaliteit die het allemaal mogelijk maakt: Recognize My Voice (Herken mijn stem?). Tijd om kennis te maken.

De eerste betaversie van tvOS 16.2 bezorgt goed nieuws. Naast een aantal probleemoplossingen en verbeteringen, krijgen ontwikkelaars ook toegang tot een machtige Siri-functie. Zoals gezegd is de slimme assistent van Apple binnenkort in staat de stem van de gebruiker te herkennen.

Middels Recognize My Voice is het mogelijk om het stemprofiel van Siri op je iPhone te delen met je Apple TV. Zo weet het apparaat precies wie er tegen praat en kan de slimme assistent gepersonaliseerde acties uitvoeren.

Het wisselen van profiel, zoeken van films of gerelateerde (veelgebruikte) applicaties wordt op deze manier dus een stukje makkelijker gemaakt. Een winst voor de gebruiker, als je het ons vraagt.

Recognise My Voice makes its debut in tvOS 16. Back to that in a little bit… pic.twitter.com/rXgDonMwX8

— Sigmund Judge (@sigjudge) October 25, 2022