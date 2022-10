Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple deelt eerste trailer van documentaire over Louis Armstrong

Apple TV+ staat niet alleen vol met ‘normale’ series en films. Ook muziek is een belangrijke pijler voor de streamingdienst. Dit keer staat een van de grootste muzikanten uit de geschiedenis centraal: Louis Armstrong.

Apple TV+ blijft het aanbod maar uitbreiden. Dat zijn niet alleen nieuwe seizoenen van Mythic Quest, maar ook compleet nieuwe series en films.

Louis Armstrong op Apple TV+

De streamingdienst beschrijft de nieuwe documentaire als volgt: “Louis Armstrong’s Black & Blues biedt “een intieme en onthullende kijk op de baanbrekende muzikant, gepresenteerd door een mix van archiefmateriaal en nooit eerder vertoonde thuisopnames en persoonlijke gesprekken.”

De Apple TV+-documentaire is geregisseerd door Sach Jenkins. Het moet de nalatenschap van Louis Armstrong eren, die gezien wordt als een van de grondleggers van de jazz, aangezien hij een van de eerste internationale sterren is. Daarnaast was hij natuurlijk ook ambassadeur van de muziek en een uithangbord van de Verenigde Staten.

In documentaire zien we hoe Louis Armstrong zijn leven van de burgeroorlog naar de burgerrechtenbeweging maakt. In een turbulente tijd werd hij een echte bliksemafleider.

Nog steeds iconisch

Het is inmiddels meer dan 50 jaar geleden dat Louis Armstrong is overleden, maar zijn muziek is nog steeds springlevend. Misschien wel zijn bekendste nummer is What a Wonderful World, dat heel bekend is door zijn rauwe stem.

Je moet nog wel twee weken wachten op de documentaire. Louis Armstrong’s Black & Blouse is vanaf 28 oktober te zien op Apple TV+.

Nog veel meer muzikaals

Duurt het wachten jou te lang? Dan zijn er gelukkig nog genoeg andere muziekdocumentaires op Apple TV+. Zo hebben onder andere Bruce Springsteen en Billie Eilish een eigen documentaire.

Ook heb je op Apple TV+ nog muzikale titels als Little Voice en Watch the Sound with Mark Ronson. Bovendien krijgt Selena Gomez vanaf 14 november een eigen documentaire op de streamingdienst.