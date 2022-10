Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

‘Apple zoekt met volgende Apple TV concurrentie met Chromecast op’

Een van de opvallendste onthullingen tijdens de aankondigingen van Apple gisteren was de nieuwe Apple TV. Wat meteen opvalt was de prijs. Toch lijkt dat pas het begin te zijn als we Ming-Chi Kuo mogen geloven.

Gisteren deed Apple een aantal nieuwe producten uit de doeken die vanaf de komende weken beschikbaar zijn. Zo zien we twee nieuwe iPads maar ook een nieuwe versie van de Apple TV 4K.

De nieuwe Apple TV 4K

Met die laatste is wat bijzonders aan de hand. Waar de iPhone-maker normaal bekend staat om het verhogen van de prijzen ten opzichte van vorige versies, zoals de iPhone 14 en de MacBook Air, is dit bij de Apple TV 4K van dit jaar niet het geval. Sterker nog, het apparaat is goedkoper dan de voorganger.

🍎 Wie is Ming-Chi Kuo? Ming-Chi Kuo is een analist bij TF International Securities en tevens één van de meest betrouwbare bronnen op het gebied van Apple en al zijn producten. Een 100% score heeft hij niet, maar als Kuo het zegt is de informatie op z’n minst serieus te nemen.

Zo kostte de 2021-versie van de Apple TV 4K tijdens de lancering 199 euro, maar is de versie van dit jaar flink goedkoper. Daar betaal je nu 169 euro voor. In de Verenigde Staten is het verschil tussen de twee modellen zelfs 50 dollar.

Concurreren met Chromecast

Dat het bedrijf de prijs van de Apple TV verlaagt, heeft natuurlijk een reden. Het wil vol de concurrentie aangaan met de Chromecast 4K. Die is nu met een prijs van 69 euro dus 100 euro goedkoper, maar dat verschil was dus nog groter.

100 euro tussen de Apple TV en de Chromecast is dus nog een groot gat, maar dat moet nog kleiner worden. Volgens Kuo wil Apple bij een volgende versie van het apparaat de prijs nog verder verlagen.

Hiermee lijkt het bedrijf dus weer terug te gaan naar vroegere prijzen voor de Apple TV. Zo kostten de tweede en derde generatie van de gadget 99 dollar bij de lancering. De derde generatie van het apparaat werd zelfs op een gegeven moment verlaagd naar 69 dollar.