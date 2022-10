Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple TV+ gaat Netflix en Disney+ achterna en dat is slecht nieuws

Apple TV+ gaat nu al een paar jaar de strijd aan met streamingdiensten als Netflix en Disney+. Waar het eerst vooral zijn eigen koers voer, lijkt het nu de concurrentie na te doen. Dat is slecht nieuws volgens OMT-redacteur Jeroen Kraak.

Apple TV+ is een van mijn meest favoriete streamingdiensten en dat heeft een reden. Apple is ontzettend eigenwijs. Het heeft het starten van de streamingdienst compleet anders aangepakt dan anderen en dat heeft dan ook veel succes opgeleverd. Toch is het niet genoeg en dus kijkt het nu naar de concurrentie.

Apple TV+ als nieuwkomer

Laten we daarvoor even teruggaan naar het begin. Toen het bedrijf startte met Apple TV+ deed het ’t anders dan de concurrentie. Apple had geen geschiedenis met het maken van films en series en had dus ook geen contentbibliotheek. Goed, Netflix en Amazon ook niet, maar die besloten bekende series en films en titels aan te kopen. Apple deed het niet.

Het zorgde ervoor dat Apple flinke kritiek kreeg. Het aanbod zou karig zijn en niemand zou bereid zijn om te betalen voor de dienst. Het bedrijf haakte er dan ook slim op in om gratis abonnementen uit te delen bij de aankoop van Apple-producten. Zo kon het langzaam de dienst opbouwen en mensen kennis laten maken met het aanbod.

Succes, maar niet gewaardeerd

De tijden zijn nu anders. Er zijn inmiddels een flink aantal series en films op het platform die allemaal originals zijn. Het heeft Apple onder andere Oscars en Emmy Awards opgeleverd met CODA en Ted Lasso.

Het mooie is dat Apple TV+ kiest voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Daarom scoren ook bijna alle series en films minimaal een 7 op IMDb. Ook de recensenten zijn lovend over meeste content.

Helaas krijgt de dienst nog niet al het publiek die het verdient. In de Verenigde Staten neemt het aantal gebruikers toe, maar het marktaandeel staat nog op vijf procent. Apple heeft nu een idee gevonden om het te verhogen, meldt Digiday.

Apple TV+ volgt Netflix en Disney+

Voor die manier heeft het goed gekeken naar zowat alle andere streamingdiensten. Digiday meldt dat Apple TV+ begin 2023 ook een abonnement met advertenties wil introduceren. Deze moet goedkoper worden en zo meer mensen naar de dienst lokken. Het is al in gesprek met mediabedrijven.

De grote vraag is of dit echt gaat werken. Met een prijs van 4,99 euro per maand is Apple TV+ vrij goedkoop. Het bedrag lijkt dus geen obstakel te zijn. Wellicht hint de komst van advertenties dan ook op een prijsverhoging.

Iets wat Disney+ bijvoorbeeld wel gaat doen in de Verenigde Staten. Het komt met een goedkoper abonnement met reclames, maar verhoogt ondertussen wel de prijzen van het abonnement zonder reclames. Die gaat van 7,99 dollar naar 11 dollar. Er komt dus bijna 40 procent bovenop. Het is overigens nog onbekend of die prijsverhoging ook in Nederland komt.

Wordt de dienst duurder?

En dat laatste kan ook zomaar gebeuren bij Apple TV+, gezien de aanpak van de streamingdienst in de Verenigde Staten. Het mengt zich steeds meer in de rechten voor sportwedstrijden. Er is al MLB en MLS te zien en mogelijk wordt ook American Football aan het portfolio toegevoegd.

Die rechten zijn zeker niet goedkoop, maar voor veel mensen wel een reden om Apple TV+ aan te schaffen. Een voorbeeld daarvoor is Viaplay in ons land. Het aanbod films en series is niet heel bijzonder vergeleken met de rest. Door de sport kan het alsnog veel vragen.

Apple TV+ gaat nu dus meer de kant op van andere streamingdiensten en het is te hopen dat het dat niet gaat doen op andere vlakken, zoals meer series met minder kwaliteit en een hogere prijs. Hopelijk blijft Apple TV+ zich dus focussen op wat het goed doet.