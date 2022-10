Nieuwe Apple TV ziet binnenkort (met deze features) mogelijk het daglicht

Er gaan al lange tijd geruchten over een nieuwe Apple TV. Het apparaat moet volgens verschillende bronnen binnenkort uitkomen. Nu zijn ook vier nieuwe features van het zwarte kastje met afstandsbediening bekend.

In mei kwam Ming-Chi Kuo al met het nieuws dat er in de tweede helft van dit jaar een nieuwe Apple TV op de markt komt. Vorige maand kwam daar de bekende Bloomberg-journalist Mark Gurman bij, die het nieuws bevestigde. Maar wat kun je precies met het nieuwe product? OMT-redacteur Jeroen Kraak vertelt het je.

De features van de nieuwe Apple TV

Of het echt 2022 wordt, valt nog te bezien. Toch weten we al aardig wat over de nieuwe Apple TV. Zoals gezegd zijn er vier functionaliteiten die het daglicht al enigszins gezien hebben, maar wordt jij er vrolijk van? Ik denk persoonlijk van wel.

Dit zijn ze:

A14-chip in de Apple TV

Laten we beginnen met de verbetering die het meest voor de hand ligt: de chip. Deze wordt natuurlijk sneller dan die in de vorige versie van de Apple TV. Als we Gurman mogen geloven, wordt dit de A14. Die ken je wellicht beter als de processor van de iPhone 12.

De nieuwe chip is nodig om de Apple TV nog sneller te maken. Het zorgt ervoor dat apps sneller zijn en dat je er ook op kunt gamen. Dat laatste is weer interessant voor Apple Arcade. Zo kun je games uit de dienst ook gewoon op de televisie spelen.

🤔 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2022 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

Meer RAM

Niet alleen de chip krijgt een flinke upgrade, hetzelfde geldt voor het RAM-geheugen. De huidige Apple TV heeft 3 GB RAM, maar dit wordt 4 GB.

Uiteraard zorgt dit er logischerwijs ook voor dat het apparaat sneller wordt.

Nieuwe Siri Remote

We kunnen ook een nieuwe afstandsbediening verwachten voor de Apple TV. Slimme koppen hebben dat opgemerkt door dieper in de code van iOS 16 te speuren. Hoe de Siri Remote er precies uit gaat zien en wat voor functies deze heeft, is nog onbekend. ‘

Zoek mijn’-ondersteuning net zoals de AirPods Pro 2 zou welkom zijn.

Lagere prijs

Zoals gezegd is het laatste punt in dit rijtje misschien wel het fijnst voor gebruikers. Als we geruchten mogen geloven wordt de prijs van de nieuwe Apple TV lager. Hoeveel minder dat wordt, is onbekend.

De Apple TV 4K kost nu 199 euro. Daarmee is die bijvoorbeeld flink duurder dan de Chromecast van Google.