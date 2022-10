Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Spiksplinternieuwe tvOS 16-functionaliteiten verschijnen later dit jaar

Dinsdag deed Apple niet alleen nieuwe iPads, maar ook een gloednieuwe Apple TV uit de doeken. Die mediaspeler ondersteunt onder meer de A15 Bionic-chip en HDR10+, wat de kijkervaring ten goede moet komen. Later dit jaar verschijnt er ook een nieuwe versie van het tvOS, maar wat kun je daar nou van verwachten?

Hoewel we nog niet precies weten wanneer we de gloednieuwe update voor de Apple TV kunnen downloaden, weten we al wel wat we van de software mogen verwachten. Zo kun je onder meer updates voor stemassistent Siri verwachten, waardoor je de mediaspeler gemakkelijker met stembediening aanstuurt.

tvOS 16 voor Apple TV

Resultaten die volgen uit je stemcommando, kun je vervolgens direct gebruiken. Ook kun je de Siri Remote pakken en vragen wat je moet kijken om persoonlijke aanbevelingen te krijgen. De mediaspeler is overigens verder handsfree te bedienen wanneer je Siri op de AirPods gebruikt, middels het simpele “Hé Siri“-commando.

Apple wil ook nog graag de nadruk leggen op het feit dat je samen naar bepaalde content op de Apple TV kunt kijken, met de SharePlay-optie. Je kunt een FaceTime-gesprek starten op de iPhone of iPad en vervolgens samen naar een film of serie kijken. Je hoeft dus niet meer naar elkaar toe om gezamenlijk content te bekijken.

Hub voor je smarthome

In het verlengde van de bovenstaande aankondigingen, laat Apple tevens weten dat de nieuwe Apple TV 4K ook als hub voor je smarthome te gebruiken is. Het apparaat maakt veilig verbinding met compatibele slimme woningaccessoires, zoals HomeKit-camera’s, verlichting, zonwering en meer.

Je kunt scènes instellen, je slimme woning bedienen als je van huis bent en zorgen dat accessoires automatisch worden ingeschakeld. Daarnaast komt er ondersteuning voor Matter aan. Dat is een belangrijk smarthomeprotocol dat – als het goed is – de versplinterde markt voor smarthome-apparatuur volledig aanpakt.

Apple