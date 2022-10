Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple fluit Russische versie WhatsApp terug, maar waarom precies?

Apple is het niet eens met wat momenteel gebeurt bij berichtendienst Telegram, een soort Russische WhatsApp. De gebruikers van de dienst vragen soms geld voor het verlenen van toegang tot hun posts op het sociale medium. Maar wat blijkt: dat gaat tegen de richtlijnen van het o zo strenge App Store-beleid in.

Daarom moet Telegram de betalen-om-te-kijken-functie nu uit zijn dienst halen, laat oprichter Pavel Durov weten in een blogpost. Sommige contentmakers maakten dankbaar gebruik van third-party bots en opties om geld te verdienen. Maar Apple wil daar niets van weten, omdat het bedrijf de App Store-belasting misloopt.

Apple wil geld zien

Over elke aankoop die iemand doet via de App Store, moet de aanbieder tot dertig procent commissie aan Apple betalen. Maar wanneer iemand gebruikmaakt van tools van derde partijen, dan loopt het bedrijf dus die commissie mis. Nu wordt Telegram op de vingers getikt, maar is de ontwikkelaar wel verantwoordelijk?

Je zou kunnen beargumenteren dat dit niet het geval is, aangezien contentmakers dus gebruikmaken van third-party tools. Daar kan Telegram in principe weinig aan doen; moeten we straks dan ook dertig procent commissie betalen over een Tikkie die je via WhatsApp of Signal verstuurt? Dat lijkt ons een beetje overdreven.

Groot bedrijf misbruikt verworven macht

Durov is hier in elk geval helder over. “Dit is het volgende voorbeeld dat laat zien dat Apple zijn machtspositie misbruikt. Dat gaat nu ten koste van de mensen die hun eigen content proberen te monetizen. Ik hoop dat wetgevers in de EU en andere plekken dergelijke bedrijven hard pakken met een torenhoge belasting.”

Telegram en Apple liggen wel vaker in de clinch. Zo raadt de berichtendienst het gebruikers aan om het Premium-abonnement via de eigen website af te nemen, aangezien het daar goedkoper is. Die prijs is namelijk niet afhankelijk van de grillen van bedrijven als Google en Apple, legt Durov daarover uit.

