Weekend Poll: is de Apple Pencil (1st Gen) op de nieuwe iPad belachelijk?

Afgelopen week kondigde Apple zijn vernieuwde instapmodel iPad aan. De tiende-generatie beschikt eindelijk over het bekende ontwerp van de overige modellen en draagt dus ook een USB-C-poort met zich mee.

Probleem is echter dat de Apple Pencil (eerste-generatie), deze aansluiting niet ondersteunt. Oplossing: opladen met een adapter in het midden. Logische beslissing of belachelijk? Mooie vraag voor de Weekend Poll van deze week!

Apple Pencil een belachelijke keuze voor de iPad?

De eerste-generatie Apple Pencil: een stylus voor de iPad die je door middel van een Lightning-poort in de tablet op kan laden. Het is al jaren de reden voor hilariteit op het internet, maar de werking blijft goed.

Toch is het de tweede-generatie Apple Pencil die de consument het beste bevalt. De stylus is namelijk, door middel van een magnetische aansluiting, op de rand van de iPad op te laden. Voordeel: de USB-C-aansluiting is vrij, zodat je de tablet op kunt laden.

De nieuwe iPad (tiende-generatie) draagt ook zo’n USB-C-aansluiting met zich mee, maar ondersteunt de Apple Pencil (tweede-generatie) niet. Consumenten moeten het nog doen met het eerste model en deze, door middel van een speciale adapter, apart opladen.

Omslachtig, vinden wij. Maar wat vind jij? Laat het weten door de onderstaande poll in te vullen:

Laat in de reacties ook zeker weten waarom je voor een bepaald antwoord bent gegaan.

Kunstmatige intelligentie ons grootste gevaar?

In de Weekend Poll van vorige week vroegen we onze lezers naar het gevaar van kunstmatige intelligentie. Dit naar aanleiding van een podcast die destijds verscheen waarin Joe Rogan een interview had met Steve Jobs. Je weet wel: de Apple-oprichter die deze maand helaas elf jaar geleden overleden is.

In totaal hebben 132 mensen op de poll gereageerd. Van alle stemmen denkt 55.3% (73 stemmen) dat kunstmatige intelligentie inderdaad ons grootste gevaar is. De overige 44.7% (59 stemmen) denkt dat dit niet het geval is.

En gebruiker Matador? Die denk het niet “want kunstmatige intelligentie schrijft geen titels zoals ‘Is kunstmatige intelligentie is ons grootste gevaar?'”. Touché, Matador. De zaterdagochtend is duidelijk niet aan onze redactie besteed.

