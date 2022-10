Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple in oktober: deze vier gadgets hopen we te zien

Er gaan flink veel geruchten over nieuwe Apple-producten in oktober. Hoewel we halverwege de maand zitten houdt het bedrijf uit Cupertino nog de kaken stijf op elkaar. Toch hopen we een aantal nieuwe producten te zien. OMT-redacteur Jeroen Kraak zet ze op een rij.

Traditioneel presenteert Apple een aantal nieuwe producten in oktober. Meestal gebeurt dit door middel van een evenement, maar het blijft nog erg stil vanuit Californië.

Deze nieuwe Apple-producten kun je verwachten

Desondanks zijn er veel geruchten en lekken dat we wel degelijk wat kunnen verwachten. Ook worden er al een aantal producten genoemd. Ik zet op een rijtje wat ik het meest waarschijnlijk acht.

#1 Nieuwe iPads

Soms wordt een iPad nog wel eens meegenomen tijdens de iPhone-presentatie, maar dit jaar bleef het daarover angstvallig stil. Het lijkt dus voor de hand te liggen dat dit een van de producten wordt die Apple gaat presenteren. Naar alle waarschijnlijkheid wordt het een nieuwe standaard iPad en de Pro-modellen van 2022.

#2 Nieuwe Macs/MacBooks

Macs en MacBooks zitten altijd wel in de pijplijn bij Apple. We zien ze dan ook vrij vaak langskomen tijdens het najaar. Het is dus waarschijnlijk dat we er nu ook weer een aantal voorbij zien komen.

De Mac Pro 2 ligt het meest in de verwachting, aangezien deze sinds 2019 geen update meer heeft gekregen. Een zelfde soort scenario geldt voor de Mac mini uit 2020. Bovendien zijn er nog wat MacBook Pro-modellen die wel een M2-update kunnen krijgen, zoals de 14 en 16 inch.

#3 Nieuwe Apple TV

Er gaan flink wat geruchten over een nieuwe Apple TV. Het laatste model (de 4K-versie) werd in april 2021 geïntroduceerd. Het lijkt er op dat de nieuwe versie dan ook 8K gaat ondersteunen.

Volgens de geruchten komt er ook een flink betere chip en meer geheugen in de Apple TV. Hierdoor moet het kastje ook gaming kunnen ondersteunen. Zo kan Apple zijn Arcade-dienst voor games nog verder uitbreiden.

#4 Nieuwe HomePod

De HomePod is een beetje een vreemde eend in de bijt. Apple besloot te stoppen met het product. Het kwam al met de mini, die minder geluidskwaliteit heeft, maar wel flink goedkoper is. Toch denkt Apple dat er ruimte is voor een nieuwe HomePod.

De HomePod mini is alweer bijna twee jaar geleden gelanceerd en dus is er tijd voor wat nieuws. Als er een nieuw model van de reguliere versie komt, kun je een flinke kwaliteitsverbetering verwachten qua geluid.