Apple Music en andere diensten duurder, maar hoeveel kost het je?

Het zal je niet ontgaan zijn: de prijzen van diensten als Apple Music en Apple TV+ zijn in het buitenland omhoog gegooid. Maar hoe zit dat precies in Nederland, waarom wordt de verhoging doorgevoerd en wat ga je vanaf nu betalen?

OMT-redacteur Mark Hofman zocht het voor je uit en vertelt je er in dit artikel alles over.

Apple Music, TV+ en One duurder

Het leven wordt alsmaar duurder. Dat merk je niet alleen bij de pomp of aan de kassa, maar ook zeker op het gebied van streamingdiensten. De één na de ander gooit de prijs omhoog en Apple lijkt niet achter te willen blijven.

De afgelopen maanden zijn de kosten voor de licenties van artiesten en hun muziek aanzienlijk gestegen. Dat is in ieder geval wat een woordvoerder van Apple tegenover 9to5Mac laat weten. Dat is niet de enige reden, want artiesten en songwriters verdienen ook meer met hun muziek. Tel daar de toevoeging van nieuwe functionaliteiten bij op en voila.

Hetzelfde geldt overigens niet voor Apple TV+. Apple geeft aan dat de streamingdienst hoog heeft ingezet op een laag prijskaartje om nieuwe abonnees te winnen. Al moest dat destijds wel met een opvallend klein aanbod gebeuren. Dat aanbod is inmiddels flink gegroeid, wat voor een stijging in prijs zorgt.

De stijging van Apple One ligt logischerwijs in lijn met de wijziging van de eerdergenoemde diensten.

Hoeveel kosten de diensten je nu?

De prijsverhoging gaat per direct in en dat betekent dus dat je direct meer gaat betalen voor de diensten van Apple. Mits je een maandabonnement hebt afgesloten, natuurlijk.

De constructie voor de maandabonnementen ziet er per direct als volgt uit:

Apple Music | 10,99 euro per maand (was 9,99 euro)

Apple TV+ | 6,99 euro per maand (was 4,99 euro)

Apple One | 16,95 euro per maand (was 14,95 euro)

Het gaat bij de bovengenoemde bedragen om een individueel abonnement. Voor een gezinsabonnement Apple Music betaal je nu 16,99 euro per maand, voor Apple One betaal je 22,95 euro per maand.

Wie overigens gratis gebruik wil maken van Apple TV+ kan dat doen met een nieuw apparaat. Bij de aanschaf krijg je drie maanden gratis toegang tot het platform.