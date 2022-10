Waarom Apple voor de iPhone 15 en iPhone 16 toch Qualcomm nodig heeft

Wanneer je menig Apple-website bezoekt, dan loop je het gerucht geregeld tegen het lijf: het bedrijf zou werken aan een eigen modem. Dit gaat dan meestal om een 5G-modem, die in een aankomende iPhone terecht zou komen. Tot op heden is dat nog niet gebeurd, waardoor er een afhankelijkheid van Qualcomm bestaat.

En zoals het er nu naar uitziet, blijven Qualcomm en Apple samenwerken aan nieuwe iPhone-modellen. Want als we de meest recente geruchten mogen geloven, dan krijgen de iPhone 15 en iPhone 16 eveneens zo’n 5G-modem van de Amerikaanse chipfabrikant. Dat blijkt uit informatie in handen van de redactie van Macrumors.

Samenwerking Apple en Qualcomm

Mocht dit gerucht kloppen (Macrumors baseert het nieuws op onderzoeksmemo’s), dan duurt het dus nog een aantal jaar voordat we het Apple-modem te zien krijgen. De iPhone 15 krijgt naar verluidt de eerder dit jaar aangekondigde Qualcomm Snapdragon X70-modem. En wat krijgt de iPhone 16 dan?

Die moet dan de Snapdragon X75 gaan krijgen. Die modem is nog niet aangekondigd, maar de naam ligt in elk geval in de lijn der verwachting. Onthoud dat we het in dit geval hebben over smartphones die uitkomen in 2023 en 2024; er kan dus nog het één en ander veranderen. Maar Qualcomm speelt het als bedrijf vaak safe.

In lijn met andere geruchten

Los van de bedrijfsstrategie van Qualcomm, valt dit ook in lijn met wat Ming-Chi Kuo over het Apple-modem meldt. Eerder dit jaar meldde de analist nog dat het de iPhone-maker niet gelukt is een eigen modem te produceren voor de aankomende iPhone 15. En nu zien we dat de 16 het ook waarschijnlijk zonder moet doen.

We gaan nu een beetje koffiedik kijken, maar voor nu lijkt het er dus op dat we het Apple-modem dus op z’n vroegst in 2025 kunnen verwachten. Waarschijnlijk presenteert het bedrijf dan de iPhone 17. Want ja, ook Apple is een bedrijf dat het soms op safe speelt, waardoor je dingen op een gegeven moment kunt voorspellen.

Macrumors