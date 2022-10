MagSafe krijgt nieuwe firmwareversie, maar wat wil Apple er precies mee?

Door bedrijven als Apple voelt het soms echt alsof we al in de toekomst leven. Helemaal wanneer we een melding ontvangen over het updaten van een oplader. Hoewel dit vaker gebeurt, is het niet iets waar we snel aan wennen. Updates verwachten we met name voor apparaten zoals een iPhone of Apple Watch.

De update werd gespot door de redactie van Macrumors. De nieuwe firmwareversie wordt 10M1821, terwijl dat eerst 10M229 was. Wanneer je de update gaat downloaden via de app voor instellingen, dan zie je echter firmwareversie 255.0.0.0 staan. Dit was eerst nog versie 247.0.0.0. Iets om even scherp op te zijn.

Apple updatet oplader

Helaas is het zo dat Apple vrijwel nooit mededeelt wat de update voor de MagSafe-oplader met zich meeneemt. We snappen dat er geen grote nieuwe functies aan toegevoegd (kunnen) worden. Dus waarschijnlijk blijft het bij zaken als oplossen van fouten en het verbeteren van de prestaties van de accessoire.

Ben je iemand die graag al z’n apparaten up-to-date houdt? Dat is een mooi voornemen, maar in dit geval hebben we slecht nieuws. Je kunt de update namelijk niet forceren. Apple zorgt ervoor dat de verbeteringen namelijk op de achtergrond uitgevoerd worden; en helaas heb je geen invloed op het moment waarop dat gebeurt.

MagSafe aan iPhone koppelen

Het is wel een feit dat de update uitgevoerd wordt op het moment waarop de MagSafe-oplader aan je iPhone vastzit. Wil je er dus snel bij zijn, zorg er dan voor dat je in de komende dagen je iPhone via deze oplader van stroom voorziet. Zo kun je wellicht enigszins forceren dat de update de accessoire bereikt.

Mogelijk heeft de update ook iets te maken met de lancering van de iPhone 14-lijn en AirPods Pro 2. Het zou kunnen dat er wat verbeteringen nodig waren om de nieuwe producten volledig compatible te maken met de oudere opladers. Hoe het ook precies zit: binnenkort heeft de MagSafe-oplader dus een update.

Macrumors