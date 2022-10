Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

2022 heeft een nieuwe MacBook voor je, maar verwacht geen Mac Pro

Nu Apple zijn nieuwe iPhones en iPads gelanceerd heeft, is het tijd om de pijlen te richten op het nieuwe Mac-aanbod. 2022 brengt ons – naar alle waarschijnlijkheid – in elk geval nog een nieuwe MacBook Pro. Maar als we de meest recente geruchten mogen geloven, dan kunnen we voorlopig fluiten naar een nieuwe Mac Pro.

Wanneer de herfst aanbreekt, dan weet je het wel als techliefhebber: dan komt er een flinke sloot aan nieuwe producten aan, ongeacht het bedrijf dat je tof vindt. We hebben nu nog geen nieuwe Macs gezien, maar daar kan binnenkort verandering in komen. De nieuwe MacBook Pro hoeft niet lang meer op zich te laten wachten.

Apple brengt Mac Pro in 2023 uit?

Maar op de Mac Pro moeten we dus blijkbaar nog wel even wat langer wachten. Dat nieuwe model komt, zoals het er nu naar uitziet, ergens in 2023 uit. Veel gebruikers wachten hier met smart op, omdat de nieuwe Pro de Intel-versie van het apparaat moet vervangen. De Mac Pro moet een krachtig beest worden.

De Mac Pro krijgt naar verluidt een processor die vier keer krachtiger wordt dan de M2 Max. Hoe die chipset gaat heten is nog niet duidelijk, maar mogelijk wordt het iets van M2 Ultra of M2 Extreme. De processor (cpu) heeft mogelijk 24 tot 48 kernen, evenals 76 tot 152 grafische kernen (gpu) aan boord, aldus geruchtenmakers.

Flink wat geheugen

Daarnaast ondersteunt het systeem tot 256 GB aan geheugen. Bloomberg-redacteur Mark Gurman laat weten dat Apple nu een versie test met de volgende specificaties: 24 kernen in de cpu, 76 kernen in de gpu en 192 GB aan geheugen. Houd er ook rekening mee dat je hier straks een flink bedrag voor moet neerleggen.

Op korte termijn wil Apple mogelijk dus nog nieuwe MacBook Pro-versies uitbrengen, met schermformaten van 14 en 16 inch. Die modellen krijgen naar verluidt een M2 Pro- of M2 Max-processor aan boord. De verwachting is dat de laptops voor het einde van 2022 verschijnen; de iPhone-maker heeft nog niets bevestigd.

