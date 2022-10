Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Kwartaalcijfers van Apple zijn bekend: het mag niet klagen

Apple maakt, zo aan het einde van de maand, de kwartaalcijfers bekend van het vierde financiële kwartaal. En wat blijkt: de iPhone gaat als een speer, niemand mag klagen. Het vierde financiële kwartaal loopt parallel aan het derde kwartaal op de gewone kalender en loopt dus van juli tot en met eind september 2022.

De cijfers liegen er niet om. Het bedrijf uit Cupertino boekte een omzet van maar liefst 90,1 miljard dollar. Wanneer je daar alle kosten van af haalt, dan blijft er nog een bedrag van iets meer dan twintig miljard dollar over. Dat levert aandeelhouders een bedrag op van 1,29 dollar per (helaas verdund) aandeel.

Apple boert nog steeds goed

In vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar is er meer omzet, maar iets minder winst. Vorig jaar noteerde het bedrijf een omzet van 83,4 miljard en een winst van 20,6 miljard dollar. Destijds was zo’n verdund aandeel 1,24 dollar per stuk waard. Dus de waarde is in een jaar tijd met vijf cent per stuk gestegen.

Als we kijken naar het volledige fiscale jaar, dan breekt Apple zijn eigen records. Over de afgelopen twaalf maanden boekte de iPhone-maker een omzet van maar liefst 394,3 dollar. Vorig jaar bleef de teller hangen op 365,8 miljard dollar. Dat is bijna een verschil van dertig miljard dollar; dat kun je je haast niet voorstellen.

En hoe zit het met de winsten?

Als we kijken naar de winsten van dit en vorig jaar, dan geeft dat eenzelfde gevoel. Apple houdt onderaan de streep 99,8 miljard dollar over. Vorig jaar stond dat aantal nog op 94,7 miljard. Zoals de afgelopen twee jaar doet het bedrijf overigens geen uitspraken over eventuele verwachtingen voor volgende kwartalen.

Al met al steeg de omzet in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar met 8,1 procent. De omzet uit de iPhone-verkoop steeg met 9,6 procent, al zijn er waarschijnlijk niet meer iPhones verkocht. De prijzen van verschillende modellen zijn gestegen, wat onder meer meespeelt in de vergaarde omzet.

