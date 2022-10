‘Apple verwijdert welbekende hardware op iPhone 15 Pro’

De iPhone 15 Pro van Apple moet het misschien zonder hardware doen waar gebruikers al jarenlang dankbaar gebruik van maken: normale volumeknoppen. Dit zijn nu nog knoppen die je heel fijn indrukt, die de input bevestigen met een subtiele klik. Maar in de toekomst zou dat dus nog wel eens kunnen veranderen, helaas…

Dit gerucht is afkomstig van analist Ming-Chi Kuo. Op Twitter vertelt de Kuo dat hij denkt dat de iPhone 15 Pro-modellen zogenaamde solid-state knoppen krijgen. Dit zijn geen echte knoppen, maar meer afgebakende omgevingen op een rand of behuizing waar je vrij hard op moet drukken om iets voor elkaar te krijgen.

De nieuwe knoppen zijn mogelijk vergelijkbaar met de thuisknop die we destijds tegenkwamen op de iPhone 7, 8, SE 2 en SE 3. Apple wil naar verluidt de mechanische onderdelen vervangen. Maar waarom? Wat is er mis met knopjes die lekker klikken? Nou, dit zou nog wel eens de duurzaamheid van de iPhone 15 Pro ten goede kunnen komen.

My latest survey indicates that the volume button and power button of two high-end iPhone 15/2H23 new iPhone models may adopt a solid-state button design (similar to the home button design of iPhone 7/8/SE2 & 3) to replace the physical/mechanical button design.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 28, 2022