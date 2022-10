Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple kijkt op iPad-gebied naar Google (en dat is goed nieuws)

Tijdens het Made by Google-evenement maakte de wereld niet alleen kennis met de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Het Amerikaanse bedrijf onthulde ook de Pixel Tablet met een wel heel bijzondere accessoire. Iets waar Apple, met de iPad, iets van kan leren.

Gelukkig lijkt het Amerikaanse bedrijf van CEO Tim Cook dat ook te doen. Volgens Bloomberg werkt het aan een manier om de iPad nog beter te laten functioneren als de ideale Smart Home-hub.

Apple kijkt naar Google voor de iPad

De Pixel Tablet van Google laat nog even op zich wachten, maar houdt de gemoederen wel bezig. De reden: het bijbehorende Speaker Dock. Via deze weg is de tablet makkelijk te gebruiken als hub voor je Smart Home, net als de Nest-apparaten van het bedrijf al zijn.

Enige verschil is dat je het scherm van de standaard kunt verwijderen, om deze gewoon als tablet te gebruiken. Iets wat Apple, met zijn marktdominerende iPad, eigenlijk ook zou moeten doen.

Volgens Bloomberg is het bedrijf van mening dat dit inderdaad een goed idee is. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een apparaat dat over dezelfde functionaliteiten als de Speaker Dock beschikt.

Het beste van beide werelden

Met behulp van HomeKit kunnen consumenten met het Apple-ecosysteem ongelofelijk veel zaken regelen in huis. Denk hierbij aan de thermostaat, slimme lampen of zelfs slimme sloten. Met behulp van apparaten als de iPhone en iPad is het vervolgens mogelijk om deze handmatig, of door middel van Siri, te bedienen en te automatiseren.

Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen werkt Apple achter de schermen dus aan een speciale hub. De iPad, net als bij de Pixel Tablet van Google, staat hierdoor altijd aan en gereed om je gehele huis te bedienen.

Google maakt het door de bijbehorende speaker, onderaan de hub, mogelijk om van de Pixel Tablet ook een mediacenter te maken. Het is te hopen dat Apple dit, met zijn eigen invulling op het idee, ook doet.

Het gaat echter wel om een gerucht, dus neem het nieuws wel met een Korreltje Zout.