Terwijl Apple gesmeekt wordt om RCS, loopt Google de kantjes er vanaf

Google en Apple liggen wel eens vaker in de clinch. Maar één van de meest recente slagvelden betreft SMS-opvolger RCS. De Pixel-maker is all-in als het gaat om de ‘nieuwe standaard’ en probeert het bedrijf uit Cupertino al maanden over te halen hetzelfde te doen. Maar wat blijkt: Google gooit er een beetje met de pet naar.

De strijd is al enkele maanden aan de gang. Zo lanceerde Google afgelopen augustus een website waarop iedereen kon zien hoe Android en iOS beter met elkaar kunnen samenwerken dankzij de ‘nieuwe standaard’. RCS, een afkorting die staat voor Rich Communication Services. Het moet enkele problemen oplossen.

Gaat Apple overstag?

Als je kijkt naar de oplossingen die RCS aanbiedt, dan lijkt Apple soms een beetje gek om hier niet aan mee te doen. RCS lost gebroken groepschats op, biedt eind-tot-eind-versleuteling en typindicatoren aan en geeft gebruikers toegang tot media in hoge kwaliteit. Tot nu toe moet Apple er niets van hebben.

Het is niet duidelijk waarom Apple er niet mee in zee gaat of dat het bedrijf al op de hoogte was van het volgende: Google loopt er momenteel namelijk de kantjes ervan af wat betreft de ontwikkeling van RCS. Dat bevestigt Jan Jedrzejowicz, hoofd van de afdeling Product. De RCS-specificatie staat dus nog heel niet vast.

Er kan nog een hoop veranderen

“Er kan nog een hoop veranderen in het onderliggende protocol, aldus Jedrzejowicz. “Het is een kwestie van volwassen worden.” Helaas voor RCS is het zo dat de berichtenversleuteling niet standaard aanstaat. Die versleuteling kunnen providers en bedrijven toevoegen wanneer ze dat willen. Zelfs Google biedt dergelijke beveiliging alleen voor één-op-één-gesprekken aan.

Alleen dit feit zorgt er al voor dat RCS momenteel eigenlijk geen ‘nieuwe standaard’, maar slechts een alternatief is. Een aantal providers en bedrijven is al overstag, maar ook Google geeft nu dus toe dat er nog een hoop werk aan de winkel is. Ook is het nog maar de vraag hoe lang Google zelf het alternatief ondersteunt — het bedrijf staat erom bekend apps en diensten constant de nek om te draaien. Niet begrijpelijk dus dat Apple de kat uit de boom kijkt.

PCMag