Waarom Apple zich in Brazilië scheel betaalt aan boetes voor de iPhone

Apple ziet zichzelf graag als wereldverbeteraar en probeert de impact op het milieu her en der te beperken. Een cynisch persoon kan uitleggen waarom zo’n bedrijf dit doet om de winsten te maximaliseren; maar feit is wel dat minder producten, minder (e-)waste oplevert. En dan hebben we nog het land Brazilië.

Want dat land gooit lekker z’n kont tegen de krib. Eerder legde de rechtbank aldaar het Amerikaanse bedrijf een boete op, omdat het de iPhone zonder oplader levert. De reden dat Apple dit doet is vaak heel simpel: de kans is groot dat je al een oplader hebt. En als je er dan toch nog eentje nodig hebt, schaf je hem los aan.

Brazilië legt Apple boetes op vanwege iPhone

Nu snappen we ook best dat dit meer geld oplevert voor Apple. En je zou zelfs kunnen beargumenteren dat een extra oplader kopen ook meer vuil oplevert (vanwege het doosje). Brazilië vindt echter dat de iPhone-maker consumenten tekort doet door geen oplader mee te leveren; dit zat er vroeger immers gewoon bij.

De rechtbank wil gewoon dat Apple zijn iPhone standaard met opladers verkoopt. Ook moet iedereen nog een oplader kunnen krijgen van het bedrijf, die op of na 13 oktober 2020 zo’n smartphone kocht. Sinds de iPhone 12, die in 2020 verscheen, stopte het bedrijf de oplader niet meer standaard in de doos.

Wat is Apples antwoord hierop?

Apple laat het hier niet bij zitten; dat kun je haast als vanzelfsprekend ervaren. Het bedrijf is niet van plan de boete, van omgerekend negentien miljoen euro, te betalen. Dat is een fors bedrag wanneer je hem naast de hoogte van de andere boete legt: die kwam neer op 2,35 miljoen euro. Brazilië is er wel klaar mee.

En dan hebben we ondertussen nog de richtlijnen die vanaf eind 2024 vanuit de Europese Unie gaan gelden. Wanneer Apple zijn iPhone in de EU wil verkopen, dan moet die USB-C gaan ondersteunen. Dan heeft het bedrijf wel meteen een reden om wederom opladers te kunnen meegeven in Brazilië, want dan gaat het argument van de oplader waarschijnlijk niet voor iedereen op.

Reuters