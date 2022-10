Waarom Apple ‘blij’ kan zijn met een miljoenenboete in Frankrijk

Je verwacht het misschien niet, maar Apple mag z’n handen dichtknijpen met een recent opgelegde boete van 372 miljoen euro. Die boete werd opgelegd in Frankrijk, vanwege een zaak die iets te maken had met schendingen van concurrentiewetten. Want wat blijkt: dat bedrag had veel, veel hoger kunnen zijn.

Hoe hoog? Nou, aanvankelijk legde een Franse rechter een bedrag op zijn bureau van 1,1 miljard euro. Maar uit een opvolgende zaak komt nu naar voren dat dit bedrag “disproportioneel hoog” is, waardoor het dus met meer dan 700 miljoen euro verlaagd is. Dit nieuwe bedrag is “voldoende”, aldus de rechtbank.

Flinke boete voor Apple

Dat schrijven zowel Bloomberg als Reuters. De boete is afkomstig uit 2020; toen kreeg Apple die op de deurmat vanuit de Franse versie van de Autoriteit Consument en Markt (Autorité de la Concurrence). De waakhond betichte het bedrijf van het manipuleren van de markt voor de producten die het in de winkels aanbiedt.

De zaak stamt alweer uit 2012. Uit onderzoek bleek dat Apple niet ging concurreren met twee groothandelaren. Ook mochten sommige verkopers de prijzen van zijn producten niet verlagen. Bovendien leverde de iPhone-maker soms een beperkt aantal iPads aan andere winkels; in de eigen winkels was de voorraad altijd groter.

Gaat die boete betaald worden?

De grote vraag is nu: gaat Apple die boete betalen? In een statement tegenover Reuters zegt een onbekende vertegenwoordiger dat het bedrijf voornemens is in hoger beroep te gaan. De iPad-maker is van mening de boete niet te hoeven betalen, omdat deze voorvallen al meer dan tien jaar geleden plaatsvonden.

Apple ligt niet alleen in Frankrijk onder de loep. Ook de Europese Unie heeft zijn pijlen op het bedrijf gericht, vanwege allerlei beleidspunten van de App Store. Daarnaast mogen apps van derde de NFC-chip van de iPhone nog niet gebruiken. Ondertussen heeft de fabrikant het nog altijd aan de stok met Epic Games en Cydia (eveneens vanwege het beleid ten aanzien van de App Store).

ReutersBloomberg