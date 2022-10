Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Dongle-gate is terug en op de iPad (tiende-generatie) erger dan ooit

Het nieuwe ontwerp van de iPad (tiende-generatie) leek voor hoop te zorgen. Waar het instapmodel het nog altijd moest doen met de eerste-generatie Apple Pencil, zou ondersteuning voor de tweede-generatie machtig zijn. Logisch vooral, gezien de Lightning-poort op de nieuwe tablet verdwijnt.

Logisch is echter een woord dat niet altijd in het woordenboek van Apple voorkomt. Nadat de Dongle leidend werd op de MacBook lijkt ook de nieuwe iPad (tiende-generatie) er niet vies van te zijn. Ondersteuning voor de tweede-generatie Apple Pencil blijft ontbreken.

Tiende-generatie iPad en de Apple Pencil

Twitter, Facebook, Reddit en Instagram: ze stonden gisterenavond vol met berichten over de nieuwe iPad. Niet vanwege het nieuwe ontwerp, de prijs of de functionaliteiten, maar puur vanwege de eerste-generatie Apple Pencil.

Sinds de tweede-generatie Apple Pencil een bewezen betere optie is voor de tablets van Apple, hopen consumenten al op ondersteuning voor het instapmodel. Die hoop kon gisteren aan het einde van de middag, met de nodige agressie, de prullenbak in. De eerste-generatie Apple Pencil is nog altijd de standaard voor het instapmodel iPad.

“Maar, die tablet heeft helemaal geen Lightning-poort-aansluiting meer? Dus hoe moet ik hem opladen dan?” Het antwoord zal je alles behalve bevallen.

Dongle-gate op z’n ergst

Om de eerste-generatie Apple Pencil op te laden met je tiende-generatie iPad moet je terug naar Dongle-gate. Apple verkoopt in zijn Apple Store namelijk een USB-C-naar-Apple Pencil-adapter. Een adapter van 10 euro die je bij de aanschaf van een nieuwe Apple Pencil gratis meegeleverd krijgt.

De prijs van het product is echter niet het probleem. De tweede-generatie Apple Pencil is namelijk op te laden via een magnetische aansluiting, waardoor je hem als het ware op de rand van je iPad klikt. Een oplossing die Apple makkelijk door had kunnen voeren. Zeker voor een tablet die je minimaal 589 euro gaat kosten. Maar dat doet het dus niet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

With a first generation Apple Pencil and a dongle? Yeah I can’t wait either #iPadgen10 #TakeNote pic.twitter.com/oM5tXEendq — IgnotusPerevell (@IgnotusPerevell) October 18, 2022

Wie zijn Apple Pencil op wil laden moet deze dus in de adapter steken en deze adapter vervolgens via een kabel verbinden met de tiende-generatie iPad. Want waarom zou je de makkelijke weg kiezen als de moeilijke ook beschikbaar is?

De reden waarom Apple dit doet is om het gat met de iPad Air niet te klein te maken. Dat begrijpen we ook. Maar als je een nieuw product uit de grond moet stampen om dat verschil te behouden, dan is dit wellicht niet de plek waar je het moet zoeken. Toch?