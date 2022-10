Waarom Netflix een grote bedreiging voor Apple Arcade kan zijn

Bij gamen denk je waarschijnlijk niet direct aan Apple of Netflix, toch hebben de twee bedrijven ideale diensten. Met Apple Arcade en Netflix Games zitten ze elkaar meer in de weg dan je waarschijnlijk denkt.

Apple Arcade is de abonnementsdienst van Apple op het gebied van games en gaat inmiddels al even mee. Voor een bedrag van 4,99 euro per maand krijg je toegang tot tijdloze klassiekers en speciale originals. Netflix Games kan wat dat betreft veel leren van het platform, of doet de dienst het juist heel er goed?

Netflix vs. Apple Arcade

Apple Arcade wordt steeds uitgebreider. Inmiddels staan er 200 games op de dienst en er komen er alleen maar meer bij. Waar Xbox en PlayStation hun abonnementsdiensten op hun eigen consoles richten, doet Apple dat vooral op mobiele games.

Apple had dan ook een lange tijd geen concurrentie. Xbox Game Pass was natuurlijk via cloudgaming beschikbaar, maar een dienst die zich echt richtte op mobiele games was er nog niet. Tot een jaartje geleden tenminste. Toen kondigde Netflix aan dat het ook games in abonnementsvorm aan ging bieden.

Net zoals Apple zit ook Netflix op dat gebied alles behalve stil. De streamingdienst neemt deze tak van sport uiterst serieus. Naast de 35 bestaande games die in het aanbod staan, nam het afgelopen maand ook een studio over. Het moge duidelijk zijn: onze grote rode vriend wil ook zijn eigen titels produceren.

Een slapende reus die langzaam ontwaakt?

Netflix heeft meer dan 220 miljoen abonnees en is daarmee een stuk groter dan Apple Arcade en bijvoorbeeld Apple TV+ bij elkaar. Toch is er nog een deel van de gebruikers die de games niet weten te vinden. Er is dus nog een behoorlijke potentie. De grote vraag is waarom zij willen betalen voor mobiele games als ze deze ook gratis kunnen krijgen.

Voor Netflix is er geen drempel op iOS. Alle games zijn gewoon te downloaden op de iPhone en iPad. Het lijkt dus direct de concurrentie aan te gaan. Er gaat natuurlijk een aardig prijsverschil gepaard met die strijd, maar Netflix pakt het natuurlijk wel anders aan.

Op dit moment heeft Apple Arcade wel een betere bibliotheek qua games. Zo is Fantasian, afkomstig van de makers van Final Fantasy, die het platform eigenhandig naar een hoger niveau tilt. Maar ook games als Sayonara Wildhearts en Pocket Build+ spelen heerlijk weg.

Apple Arcade nog op voorsprong

Toch heeft Netflix ook steeds betere games. Een game als Moonlighter is een waar genot. Bovendien heeft Netflix wel een echt groot voordeel ten opzichte van Apple Arcade. Het heeft natuurlijk rechten van series met grote namen. Deze kan het bedrijf ook gebruiken voor games. Zo zijn er bijvoorbeeld al twee Stranger Things-games.

Netflix heeft dus zeker potentie om flink wat van de mobiele gamemarkt te veroveren, maar tot nu heeft Apple Arcade een flinke voorsprong op gaming op de iPhone en iPad. De streamingdienst zorgt er in ieder geval voor dat Apple niet zomaar stil kan zitten. Concurrentie zorgt dus voor nog meer genot voor de gamers.