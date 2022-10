Apple’s App Store verkeert in zwaar weer: grootste omzetdaling in 7 jaar

Techgigant Apple heeft een flink probleem: de omzet uit de App Store is met 5% gedaald. Zo’n tegenslag heeft het bedrijf in tijden niet gehad. Er zijn meerdere verklaringen voor deze daling, en de kans dat het doorzet is groot.

Apple heeft in het afgelopen jaar 5% procent van de inkomsten uit de App Store als sneeuw voor de zon zien verdwijnen. De grootste daling was bij de categorie gamen: daar dipten de inkomsten met 14%, stelt het analysebureau Sensor Towers.

App Store is een flinke melkkoe voor Apple

Hoewel het bedrijf uit Cupertino nog altijd de meeste omzet haalde uit de verkoop van iPhones (ruim 50%), moet de invloed van Apple diensten niet onderschat worden. Die divisie (waaronder dus de App Store valt) is goed voor bijna 20% van de omzet.

Tijdens de ‘earnings call’ over Q3 2022 stelde Apple echter dat een vergelijking met voorgaande jaren mank gaat vanwege de nasleep van Corona. Mensen zouden de tijd nemen om weer in oude ritmes en gewoontes te komen.

Daarnaast helpen de sancties tegen Rusland ook niet mee. Vanwege een tekort aan gas zijn brandstof- en energieprijzen flink door het dak gegaan en dat voelt de consument. Afnemers van betaalde apps (of omzet vanuit aankopen binnen apps) zijn verminderd omdat mensen hun hand op de knip houden.

Einde daling nog niet in zicht

De kans dat de omzet van de App Store blijft zakken is zeer aanwezig. Apple kondigde namelijk via zijn ontwikkelaarsportaal aan dat de prijzen in de Europese App Store met 20% omhoog gaan (en datzelfde geldt voor een handjevol andere landen). De veranderingen gaan in per 5 oktober 2022. De prijsstijgingen gelden voornamelijk voor de landen waarin consumenten met de euro betalen, waaronder dus Nederland en België.

Even los van het feit dat het voor óns irritant is dat alles in de Store duurder is geworden, hoef je je over Apple nog geen zorgen te maken. Het bedrijf gaf aan dat het in Q3 van 2022 $83 miljard omzet en $19,4 miljard winst behaalde.