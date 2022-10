Vanaf deze week kan je meer advertenties in de App Store verwachten

Apple liet vorige week, in een e-mail, tegenover ontwikkelaars weten dat de App Store meer ruimte voor advertenties krijgt. Die advertenties krijgen gebruikers vanaf dinsdag 25 oktober op twee vaste plekken binnen de downloadwinkel te zien. Alleen de mensen in China krijgen de reclame niet in beeld te zien.

Maar voor de rest van de wereld geldt dat iedereen dus te maken krijgt met extra reclame. Je ziet die advertenties straks in de Vandaag-tab staan, evenals een sectie onderaan een app-pagina binnen de App Store. Het gaat om de sectie die vergelijkbare apps en producten laat zien wanneer je een app-pagina bezoekt.

De veranderingen die Apple doorvoert aan de App Store, doet wel wat stof opwaaien. Sommige ontwikkelaars zien dit namelijk als een soort extra app-belasting. Nu moeten ze advertentieruimte inkopen op hun eigen pagina binnen de downloadwinkel. Waarom? Om te voorkomen dat de concurrentie dat op zo’n prominente plek doet.

Apple just sent all developers an email that "Today tab and product page campaigns start October 25." It's another means of increasing the effective app tax rate, forcing developers to buy ads on their own app pages in order to avoid that others steer customers away from there.

— Florian Mueller (@FOSSpatents) October 21, 2022