Apple komt met 27-inch Mini-LED-schermen, maar waarvoor zijn ze?

Er gaan al lange tijd geruchten over het gebruik van 27-inch Mini LED-schermen door Apple. Nu lijken die weer een stap dichterbij te zijn. Maar waarvoor gaan ze nu precies gebruikt worden?

Mini-LED is een woord dat regelmatig terugkomt in het nieuws over Apple. Het bedrijf is al een behoorlijke lange tijd bezig met de schermen. Zo zien we ze onder andere terug in verschillende modellen van de MacBook Pro en iPad Pro. Nu is de 27-inch versie volgens scherm-analist Ross Young weer uitgesteld, maar hij is nu wel wat duidelijker.

Apple en de Mini LED van 27 inch

Aan zijn Super Volgers op Twitter liet hij weten dat het 27-inch Mini LED opnieuw is vertraagd. De bedoeling is volgens hem nu dat Apple ‘m in het eerste kwartaal van 2023 wil uitbrengen. Dat zou dus ergens in januari of februari zijn.

De grote vraag is natuurlijk waarvoor Apple Mini-LED wil gebruiken. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden. Met de grootte van 27-inch weten we sowieso dat het om een beeldscherm gaat. Maar welke precies?

🖥️ Wat is Mini-LED? Zoals de naam eigenlijk al zegt, zijn het kleinere LED-modules die achtergrondverlichting geven aan LCD-schermen. In tegenstelling tot OLED, kunnen LCD-pixels zichzelf niet verlichten. Er is daardoor dus een extra laag achtergrondverlichting nodig. Mini-LED zorgt ervoor dat er minder licht aan de achterkant nodig is door de kleinere modules, waardoor beeld dus beter wordt.

Waarvoor wordt die gebruikt?

We kunnen verschillende opties voor Apple bedenken. Het meest voor de hand liggend zijn 27-inch Mini-LED-schermen voor de Apple Studio Display of de Pro Display XDR. Het zou zelfs een onderdeel kunnen zijn voor een nieuwe iMac Pro van 27-inch. Ook een compleet nieuw product is mogelijk, maar dat ligt niet in de lijn der verwachtingen.

Er gaan geruchten over een nieuw Apple-event in oktober, maar de datum is nog onbekend. De kans lijkt gezien de berichtgeving nihil dat we daar dus de Mini-LED van 27-inch in actie zien. Toch is het mogelijk dat het scherm wel voorbij komt, maar dan in ander formaat. De verwachting is dat er nieuwe MacBook Pro-modellen langskomen.