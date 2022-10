Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Commentaar App Store-advertenties zorgen voor een bijzondere ontwikkeling

Eerder deze week rolde Apple extra advertentieplekken uit naar de App Store. Verschillende partijen kunnen daardoor op prominente plekken promoties publiceren voor hun producten en diensten, zoals binnen de Vandaag-tab en op andermans winkelpagina. Sinds de introductie van die opties leveren ze al gedoe op.

Zo kregen ontwikkelaars het idee dat ze nu verplicht advertentieruimte moesten inkopen op hun eigen pagina’s. Waarom? Om te voorkomen dat directe concurrenten dat zouden doen of om reclame te zien staan die niet bij hun normen en waarden passen. De zorgen en irritaties bleken al snel terecht.

Gokadvertenties in de App Store

Want ontwikkelaars zagen al gauw verschillende gokadvertenties verschijnen op hun App Store-pagina’s. En daar willen ze gewoonweg niet mee geassocieerd worden. Ook duiken er verhalen op van bepaalde apps voor volwassen op winkelpagina’s met apps bedoeld voor kinderen. Kortom: geen ideale situatie, dus.

De terugslag is tot nu toe groot en luid en dat terwijl de nieuwe advertentieplekken pas sinds afgelopen dinsdag beschikbaar zijn. Gebruikers van Apple-producten zijn ten eerste al teleurgesteld in het bedrijf dat er extra advertenties bij komen. En nu zijn ze teleurgesteld over de aard van de advertenties die ze te zien krijgen.

Apple reageert op de situatie

Gelukkig reageert Apple snel op deze situatie. In een reactie tegenover de redactie van Macrumors laat het bedrijf weten gokadvertenties en een bepaald soort andere advertenties te verwijderen op productpagina’s. Dit is wel tijdelijk van aard: in de reactie van het bedrijf is duidelijk het woord ‘paused‘ te lezen.

“We have paused ads related to gambling and a few other categories on App Store product pages.” Dit is overigens het enige dat Apple hierover kwijt wilde. Het is niet duidelijk hoe Apple verder omgaat met de situatie en wat de plannen nu zijn. Wellicht keren de advertenties vanzelf terug, wanneer iedereen bedaard is.

