Wacht even: mag je AirTag nu wel of niet mee in het vliegtuig?

Het hield het internet de afgelopen week in de ban. Het mogelijke AirTag-verbod bij Lufthansa. Er is nu eindelijk duidelijkheid dankzij de Duitse autoriteiten. Mag de gadget nu wel of niet mee?

Als je op vakantie gaat, moet je goed rekening houden met inpakken. Zo mogen veel elektrische voorwerpen niet in de ruimbagage. Zelf ben ik er ook eens op een bijzondere manier achter gekomen, toen ik een tweede telefoon in mijn tas had laten zitten. Ik werd naar de gate geroepen en had binnen no time twee douanebeambten in mijn nek. Nee, dat is vooral niet fijn als het je in Colombia overkomt.

Ophef bij Lufthansa vanwege de AirTag

Goed, dat is dus een groter apparaat met een grotere batterij. Dat kan natuurlijk niet gezegd worden over een AirTag. Toch was er veel gedoe bij de Duitse luchtmaatschappij Lufthansa. Deze zou de AirTag in de bagage verbieden vanwege veiligheidszorgen.

Natuurlijk heeft het meer negatieve kanten voor Lufthansa, die het bedrijf zelf logischerwijs niet noemt. Zo zien passagiers meteen wanneer Lufthansa aan het klooien is met koffers die zijn kwijtgeraakt, terwijl de mensen zelf precies weten waar die zijn. Lufthansa kreeg deze zomer flink veel kritiek te verduren aangezien veel bagage was kwijtgeraakt.

Logisch om een tracker in je koffer te stoppen

Het is natuurlijk heel logisch dat passagiers een AirTag in de koffer stoppen. Vooral als je via Schiphol vliegt. Bagage komt soms te laat of zelfs helemaal niet aan. Het geeft dan toch een geruststellend gevoel als je door de tracker precies weet waar je bagage is.

Na veel (negatieve) publiciteit maakte Lufthansa later bekend de AirTag niet meer van hun vluchten te weren. Nu komt het met een uitgebreider antwoord op Twitter van de Duitse luchtvaartautoriteiten.

Voor eens en altijd duidelijkheid over de AirTag

“De Duitse Luchtvaartautoriteiten hebben vandaag bevestigd dat ze onze risicobeoordeling delen, dat volgapparatuur met een zeer lage batterij en zendvermogen in ingecheckte bagage geen veiligheidsrisico vormen. Daarmee zijn ze toegestaan op Lufthansa-vluchten.”

Die duidelijkheid is er nu dus van Lufthansa. De grote vraag is natuurlijk of er ook andere maatschappijen zijn die de AirTag verbieden. Op dit moment lijkt het niet zo te zijn.

Nu ook de Duitse luchtvaartautoriteiten zich hebben uitgesproken over de AirTag, lijkt het ook geen discussie in toekomst te worden. Het is gewoon veilig, dus een luchtvaartmaatschappij moet nu wel met een heel goed verhaal komen om deze te verbieden.