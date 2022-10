Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

AirPods Pro 2: het probleem waar gebruikers massaal tegenaan lopen

We hoeven er geen doekjes om te winden: de AirPods Pro 2 is een set fijne oordoppen. Maar dat betekent niet dat er geen problemen mee zijn. Dat zien we vandaag aan de hand van klachten van gebruikers, die veelal op hetzelfde neerkomen. De audio tussen de oordoppen synchroniseert niet goed, waardoor het geluid dubbel klinkt.

Dat moet je je als volgt voorstellen; eerst hoor je links audio en een paar milliseconden later pas rechts (of andersom). Daarnaast duikt er nog een probleem op: er zit namelijk vertraging in de actie op het scherm en het horen van het geluid. Twee irritante problemen die Apple hopelijk snel kan oplossen middels een update.

AirPods Pro 2 vertonen kuren

Dat laatste probleem lijkt al een tijdje voor te komen. Maar het eerste dilemma neemt de laatste tijd echt vlucht; steeds meer mensen komen er mee in aanraking. En als ze nou nog gekke dingen doen met hun AirPods Pro 2, dan kunnen we het begrijpen. Maar vooralsnog lijkt het niet aan de gebruikers te liggen.

“Ik heb een soortgelijk probleem met mijn AirPods Pro 2”, aldus een gebruiker die klaagt op een forum. “Ik gebruik ruimtelijke audio wanneer ik naar een video op YouTube kijk. En voor bijna alle video’s loopt de audio per oordop niet gelijk, vlak nadat de advertentie klaar is. En gaat om een klein verschillen tussen de doppen.”

Wat is er aan de hand?

En dan hebben we ook nog gebruikers die klagen over een andere irritatie. Soms gaat de audio ineens van oordop naar oordop, voordat de boel helemaal stilvalt. Ook de mensen die zaken als ruimtelijke audio en het tracken van het hoofd uitschakelen melden problemen; het ligt dus waarschijnlijk niet aan die functies.

Maar wat is er dan wel aan de hand? Dat weten we helaas niet. Apple heeft ook nog niet gereageerd op de problemen, waardoor we niet met zekerheid kunnen stellen of het bedrijf hiervan op de hoogte is. We weten dus ook niet of dit een probleem met de software of de hardware is; dit verhaal krijgt dus nog een staartje.

9to5Mac