Machtige AirPods Pro 2-functie verkast toch niet naar ouder model

In de betaversie van iOS 16.1 van vorige week werd duidelijk dat een geliefde AirPods Pro 2-functie niet exclusief zou blijven. De eerste-generatie oordopjes zouden met de update voorzien kunnen worden van Adaptieve transparantie.

Reden voor enthousiasme, maar helaas niet wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Inmiddels is duidelijk geworden dat het gaat om een fout. De optie is namelijk wel zichtbaar in het nieuwe besturingssysteem, maar lijkt alles behalve te werken.

AirPods Pro 2-functie niet naar ouder model

In mijn review van de AirPods Pro 2, die vorige week verscheen, liet ik weten dat de Transparantie-modus van de oordopjes tamelijk geniaal is. Het heeft te maken met het feit dat geluiden harder dan 90dB alsnog worden gefilterd, zodat je oren beter beschermd worden.

De functionaliteit is, mede dankzij de H2-chip, echt heel erg goed. Vorige week ontstonden er dus enige vraagtekens toen de eerste-generatie AirPods Pro naar verluidt ook de functie zouden krijgen. Deze oordopjes zijn namelijk voorzien van de H1-chip, waardoor de functionaliteit aanzienlijk beter zou werken dan bij het nieuwe model.

Hoewel Adaptieve transparantie in de instellingen van iOS 16.1 (beta) opdook, wordt nu duidelijk dat de oordopjes er helemaal niets mee doen.

Toch een exclusieve functionaliteit

Hoewel de AirPods Pro 2 een welkome upgrade te noemen is, zijn er genoeg consumenten die vast blijven houden aan de eerste-generatie uit 2019. Voor hen was de introductie van Adaptieve transparantie wellicht een reden om de overstap nog iets langer uit te stellen.

Bloomberg-journalist Mark Gurman dropt op Twitter dat het alleen gaat om een fout. De functionaliteit werkt niet met de eerste-generatie AirPods Pro en dat is alles behalve een fout. “Het is de bedoeling dat het niet werkt”, zegt hij op het platform.



Gistermiddag kwam echter ook het bericht naar buiten dat de AirPods Max voorzien zouden worden van de functionaliteit. Of dit ook echt gaat gebeuren is nu ook in twijfel te trekken. De tijd zal het leren.

[Update 04-10-2022] Oorspronkelijke artikel bijgewerkt met de nieuwe informatie van Mark Gurman