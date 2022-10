Irritante bug geeft AirPods Pro 2-gebruikers een rare waarschuwing

De AirPods Pro 2 zijn nu enige tijd uit, maar het loopt niet niet helemaal op rolletjes. Nadat Apple met verschillende problemen kampt rondom de iPhone 14, lijken er ook problemen te zijn voor de populaire oordopjes.

Een aantal mensen hebben op MacRumors en Reddit geklaagd over een hele rare bug. Deze zorgt ervoor dat iPods Pro 2-gebruikers de waarschuwing krijgen hun batterij te vervangen.

De waarschuwing verschijnt in de Zoek Mijn-app, waarmee je je Airpods Pro 2 of oplaaddoosje terug kunt vinden. Het geeft aan dat de batterij van de ‘linker- en rechter’ bijna leeg zijn en zelfs vervangen moet worden. En dat kan helemaal niet.

Het is sowieso merkwaardig dat de waarschuwing niet eens stelt dat het om de AirPods Pro 2 gaat. De notificaties zijn volgens sommigen te vergelijken met die van de AirTag wanneer de CR203-batterij bijna leeg is.

Eén van de theorieën is dan ook dat Apple delen van de firmware van de AirTag heeft gebruikt in de MagSafe Charging Case van de iPods Pro 2.

They probably copy-and-pasted the AirTag firmware into the case and just renamed it to “5A374/7”

— Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) October 4, 2022