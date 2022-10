AirPods Pro 2 vs AirPods Pro 1: 5 dingen die het nieuwe model beter doet

Drie jaar nadat de eerste-generatie op de markt verscheen kondigde Apple de AirPods Pro 2 aan. Tijdens Far Out, het evenement van de iPhone 14, werd duidelijk wat de oordopjes precies kunnen. Maar welke zaken pakken ze ook echt beter aan dan zijn voorganger? OMT-redacteur Mark Hofman vertelt het je.

Ik geniet inmiddels al ruim een week van de nieuwe AirPods Pro 2. Afgelopen donderdag verscheen mijn review van de oordopjes die ik inmiddels bijna non-stop draag. Je kunt via deze link het hele verhaal lezen, maar in dit artikel vat ik het iets meer samen. Ik zet namelijk vijf dingen op een rij die de tweede-generatie beter doet dan de eerste.

#1 AirPods Pro 2 beschikt over de H2-chip

Laten we bij, misschien wel, het meest onverwachte punt beginnen: de H2-chip. Persoonlijk krijg ik het tijdens aankondigingen en presentaties niet heel warm van dit soort berichten. Ik begrijp dus waarom je eventueel niet heel enthousiast kan worden van de bovenstaande titel, maar geloof me als ik zeg dat het voordeel gigantisch is.

De nieuwe chip zorgt namelijk voor een uitstekende ruisonderdrukking en een tamelijk geniale transparantie-modus. Hoewel je in die laatste stand nog steeds alle omgevingsgeluiden hoort, zorgt de AirPods Pro 2 ervoor dat de harde geluiden alsnog weggefilterd worden. Sirenes, blaffende honden, mensen met een akelige stem en kneiter harde muziek tijdens een festival: het wordt onder de 85dB gehouden, zodat jij je oren niet teveel beschadigd.

Niet alleen comfortabel dus, maar ook nog eens veilig. Zijn het de ideale oortjes om tijdens een concert te dragen? Die vraag mag je zelf beantwoorden, maar als je ze toch al op zak hebt…

#2 Apple levert een extra maat tipjes

De kans dat iedere consument hier blij van wordt is niet heel groot, maar er zijn mensen die simpelweg kleine oren hebben. De eerste-generatie Pro’s gaven je qua tipjes drie maten, maar de AirPods Pro 2 werken met vier maten. Naast de standaard medium-maat is er ook een grote, kleine en extra kleine maat.

Dat laatste is nieuw en bedoeld voor consumenten bij wie de vorige oordopjes maar niet wilde passen. Ideaal!

#3 AirPods Pro 2 gaat langer mee

Apple beloofde tijdens Far Out een verbeterde accuduur van 33% ten opzichte van de vorige modellen. Het zal niet op het getal nauwkeurig aankomen, maar in de praktijk is dat wel goed te merken.

Op een volle lading gaan de AirPods Pro 2 maar liefst zes uur mee wanneer je de actieve-ruisonderdrukking aan hebt staan. Gebruik je vervolgens het oplaaddoosje om die batterij bij te laden, haal je maar liefst 30 uur aan accuduur.

#4 Volume ook zonder iPhone te regelen

Het is jammer dat we het in 2022 pas kunnen zeggen, maar het volume van audio is eindelijk weer zonder iPhone of Apple Watch te regelen. Iets dat bijvoorbeeld bij de bedrade oordopjes altijd al kon.

Wil je het geluid harder zetten, veeg je op het steeltje met je vinger omhoog, moet hij zachter logischerwijs naar beneden.

#5 Geluidskwaliteit AirPods Pro 2 is beter

Tekstueel is de kwaliteit van het geluid altijd lastig uit te leggen. Daarom is dit een punt dat je maar van me aan moet nemen. Apple beloofde een verbeterde geluidskwaliteit en dat is ook precies wat het biedt. Het geluid klinkt helder, de bas iets dieper en de algehele compositie is goed in balans.

Dankzij iOS 16 is het ook mogelijk om Gepersonaliseerde ruimtelijke audio te gebruiken. Je maakt met je iPhone een scan van je oren, stopt je AirPods weer in de luistergaten en luistert naar ruimtelijke audio die perfect is voor jou situatie.