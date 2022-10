Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe jij je AirPods met niet Apple-apparaten kunt verbinden

AirPods zijn prettige draadloze oortjes, maar vooral wanneer je ze gebruikt in de rest van het ecosysteem van Apple. Toch zijn het gewoon bluetooth-oortjes, waardoor je ze ook met andere apparaten kunt verbinden.

De H1- of H2-processor in de AirPods kunnen gemakkelijk communiceren met andere Apple-producten, waardoor het heel simpel is om ze met elkaar te koppelen. Bij niet-Apple-apparaten ligt dat iets anders, maar de oortjes van de fabrikant werken – anders dan sommige mensen denken – wel degelijk met andere producten dan die van Apple.

AirPods koppelen met Android of Windows

Om de AirPods in de juiste modus te krijgen om ze te kunnen koppelen, hoef je alleen de knop op de achterkant van de oplaadcase in te drukken, terwijl je de deksel van de case hebt geopend en de oortjes er nog inzitten. Bij de AirPods Max moet je in plaats daarvan de knop voor de ruisonderdrukking een paar tellen ingedrukt houden.

Bij een Android-telefoon hoef je vervolgens alleen maar de instellingen te openen en het bluetooth-menu tevoorschijn te halen. Selecteer de AirPods in het menu en je bent klaar om te gaan. Bij een Windows-pc open je de instellingen en selecteer je Apparaten en vervolgens Bluetooth en andere apparaten. Druk vervolgens op Bluetooth- of ander apparaat toevoegen en selecteer de draadloze oortjes uit de lijst.

Koppelen met consoles

Je kunt je AirPods ook koppelen aan de Nintendo Switch. Hiervoor moet je de systeeminstellingen openen op de gameconsole en vervolgens helemaal naar beneden scrollen. Selecteer hier Bluetooth-audio en houdt vervolgens de knop op de case ingedrukt tot het lampje begint te knipperen. Druk vervolgens op Koppelen op de Nintendo Switch. Nu verschijnen je AirPods als audio-optie in het menu.

Als je de AirPods wil koppelen aan andere consoles, zoals de PlayStation 5 of Xbox Series X, dan moet je daar iets meer moeite voor doen. Je kunt bijvoorbeeld een extern apparaatje gebruiken, zoals de AirFly van Twelve South. Hiermee kan je audio afspelen op je AirPods vanaf een koptelefoonaansluiting, die bijvoorbeeld te vinden is op je DualSense-controller.