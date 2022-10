Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Voel je dat je AirPods Max mindere ruisonderdrukking heeft? Dat klopt!

Heb jij al een tijdje het gevoel dat de ruisonderdrukking van je AirPods Max minder geluid blokkeert? Dat kan kloppen! De meest recente firmwareversie van de koptelefoon past de functionaliteit een beetje aan.

Hoewel de update al in mei dit jaar verscheen, en klachten al enige tijd rondvliegen, lijkt een onderzoek het probleem nu officieel te bevestigen.

AirPods Max voorzien van mindere ruisonderdrukking

Na verschillende klachten besloot website RTings de proef op de som te nemen. Middels verschillende testen probeerde de redactie de manier waarop geluiden onderdrukt worden te achterhalen. Naar aanleiding van dat onderzoek werden vervolgens de oorspronkelijke bevindingen en beoordelingen aangepast.

Mocht jij de laatste tijd al het gevoel hebben dat de ruisonderdrukking van de AirPods Max minder is geworden, dan heb je het dus bij het rechte eind. De introductie van firmwareversie 4E71 heeft de actieve ruisonderdrukking aangepast.

Het verschil zit ’em voornamelijk in de hoeveelheid geluid dat tussen de mid-bass en high-bass doorgelaten wordt. Dit merk je voornamelijk bij, bijvoorbeeld, het geluid van de motor van een auto, vliegtuig of trein.

Wie de AirPods Max op zijn hoofd heeft tijdens een reis kan dus meer geluid horen. Al hebben de afgelopen maanden wel uitgewezen dat dit geheel gebaseerd is op het gehoor van de gebruiker. De één merkt het verschil, waar de ander niets anders hoort dan normaal.

Koptelefoon of toch oordopjes?

Wie het kleine verschil voor lief neemt zal zonder twijfel nog steeds blij zijn met zijn AirPods Max. Mocht je de koptelefoon overigens nog niet gekocht hebben en twijfelen over de aanschaf, dan is het wel goed om even onderzoek te doen.

Naast de Max is het als consument ook mogelijk om hand te leggen op, bijvoorbeeld, de Apple AirPods (derde-generatie) of AirPods Pro (tweede-generatie). Benieuwd wat het verschil precies is en welke ideaal is voor jou? Collega Jeroen deed onderzoek en vertelt het je in het onderstaande artikel: