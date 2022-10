AirPods en Mac-accessoires vanaf 2024 volledig over op USB-C

Apple moet er toch echt aan geloven en enkele accessoires, zoals de AirPods, een USB-C-poort gaan geven. Dat heeft te maken met een besluit vanuit de Europese Unie, die wil dat alle apparaten die in de EU verkocht worden dus USB-C ondersteunen. De standaard moet voor kansen en minder e-waste gaan zorgen.

Wil je als fabrikant dus je producten in de landen binnen de Europese Unie verkopen, dan zul je je moeten houden aan de nieuwe regels. Dat geldt uiteraard ook voor Apple, dat met de AirPods en enkele andere accessoires flink wat producten zonder USB-C aanbiedt. Dat betekent dat de producten allemaal op de schop gaan.

AirPods met een USB-C-poort

En dat moet allemaal voor 2024 gaan gebeuren. Uit de meest recente Power On-nieuwsbrief van Bloomberg-redacteur Mark Gurman maken we op dat Apple nu de nodige voorbereidingen treft. Zo moeten alle beschikbare modellen van de AirPods de overstap gaan maken, binnen nu en ongeveer twee jaar.

Maar ook accessoires als de Magic Mouse, Magic Keyboard en Magic Trackpad gaan uiteindelijk overstag. Want dat zijn (of: worden) nou eenmaal de regels. Aangezien Apple hierin moet schikken, betekent dat ook dat we in de komende maanden een sloot aan nieuwe producten kunnen verwachten uit Cupertino.

Wat staat ons te wachten?

Uiteraard is het zo dat Apple werkt aan nieuwe iPhones en iPads, maar de vraag is nu wanneer die precies USB-C gaan krijgen. Daarnaast mogen we, aldus Gurman, aankomend jaar tevens nieuwe iMac- en Mac Pro-modellen op de agenda plaatsen. En daar horen natuurlijk de nieuwe (USB-C-)accessoires bij.

Gurman gelooft verder dat deze USB-C-fase geen lang leven beschoren is. Ondertussen werkt de iPhone-maker achter de schermen aan een draadloze toekomst, waarin we onze smart devices met allerlei matjes opladen. En volgens de nieuwe Europese regels, hoeven die producten geen verplichte USB-aansluiting te hebben.

