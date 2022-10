Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

AirPods 3, Pro 2 of Max: welke moet je nemen?

De AirPods Pro 2 kwamen vorige maand uit en de keuze is daardoor lastig. Welke passen nu het beste bij jou? Wij zetten alle drie modellen naast elkaar, waardoor jij de ideale keuze kunt maken. OMT-redacteur Jeroen Kraak neemt de modellen stap voor stap door.

Met de AirPods Pro 2 kun je eindelijk zeggen dat de vernieuwde audio line-up van Apple compleet is. De AirPods 3 kwamen in oktober 2021 en de Max op 15 december 2020 uit. Hierdoor zijn er drie verschillende apparaten en heb je wellicht wat twijfel.

Welke AirPods heb jij nodig?

Alle drie zitten ze ook in andere prijsstrekking, dus is er ook voor ieder wat wils. Welke AirPods je moet kiezen hangt natuurlijk puur af van je wensen.

AirPods 3

Laten we beginnen met de goedkoopste optie en het instapmodel: dit is natuurlijk de AirPods 3. Dit is – hoe toevallig – de opvolger van de 2. Die laatste is overigens nog steeds bij Apple te krijgen voor een nog scherper prijsje (vanaf 209 euro).

Goed, terug naar de 3. Wat echt nieuw is aan dit model, is dat deze persoonlijke ruimtelijke audio met dynamische hoofdtracking ondersteunt. Hierdoor lijkt het alsof je jezelf in het midden van de actie bevindt.

De goedkoopste optie

Daarnaast is deze versie ook zweet- en waterbestendig. Hoewel de AirPods 2 hier ook wel redelijk tegen kon (ik heb zelf vaak zat gesport en in de regen gelopen), doet de 3 dit nog beter. Bovendien gaan de oortjes met 6 uur een uur langer mee dan de 2 per oplaadbeurt.

Daarnaast hebben de AirPods een behoorlijk make-over gekregen qua uiterlijk. Hierdoor vallen ze nog minder op en tegelijkertijd voelen ze nog beter aan. De EQ stemt het geluid precies uit op je oren. Je leest er meer over in onze review.

Je hebt de AirPods 3 dus voor 209 euro in de Apple Store. Toch zijn ze nog goedkoper te krijgen. Zo scoor je ze bij Belsimpel al voor 184,95 euro. De AirPods 2 zijn bij verschillende winkels zelfs rond de 140 euro te vinden.

AirPods Pro 2

Vraag je meer van je oortjes, dan kom je uit bij de AirPods Pro 2. De earbuds zijn sinds vorige maand verkrijgbaar en vervangen de gewone Pro. Ze zijn in alle opzichten een grote verbetering ten opzichte van de vorige versie.

Het grootste verschil met de AirPods 3, is dat deze oortjes actieve ruisonderdrukking hebben. Hiermee sluit je jezelf helemaal af van de omgeving. Wil je nog wel mensen om je heen horen, maar geen harde geluiden, dan kun je de transparantiemode gebruiken.

Actieve ruisonderdrukking naar een nieuw level

De actieve ruisonderdrukking van de AirPods Pro 2 is een van de beste van de markt. Dat is een grote stap voorwaarts ten opzichte van de vorige versie. Ook past hij nu beter in meerdere soorten gehoorgangen door de verschillende oortips.

Ook is er nu touchbediening in plaats van de druksensor die op de AirPods Pro 3 zit.

Een ander groot verschil met de AirPods 3 is de MagSafe oplaadcase. Deze heeft tevens een speaker en is makkelijk terug te vinden met de Zoek Mijn-app. Dat geldt overigens ook voor de oortjes zelf.

Nog beter geluid

Ook de geluidskwaliteit is net weer wat beter. Dat komt mede door de nieuwe H2-chip die aan de binnenkant te vinden is. Zo hoor je kraakheldere hoge tonen en een diep basgeluid.

Voor de AirPods Pro 2 moet je wel wat meer geld meenemen. De oortjes kosten 299 euro bij Apple. Ook andere winkels zitten rond die prijs, omdat de gadget net uit is.

AirPods Max

Als laatste in dit overzicht komen we bij de AirPods Max uit. Dat is wel de crème-de-la-crème als we het over audio van Apple hebben. In plaats van in-ear, zit deze rondom je oren.

Net als de AirPods Pro 2 heb je bij de Max ook actieve ruisonderdrukking met een speciale transparantiemodus. Deze is dan weer niet zweet en waterbestendig omdat het model vooral voor binnen is bedoeld.

Ervaar muziek als de beste en wordt nooit meer gestoord

Die actieve ruisonderdrukking is overigens subliem. Er zitten alleen al 8! microfoons aan de binnenkant om deze optimaal te laten werken. Drie microfoons zijn er speciaal voor je stem te registreren voor goed geluid tijdens calls.

Doordat het een groter model is, gaat de batterij natuurlijk langer mee. Je kunt tot 20 uur luisteren op een volle lading. Je kunt ‘m opbergen in de speciale Smart Case. Daarbij komt de koptelefoon meteen in een ultra energiezuinige stand die de batterij spaart.

De prijzige optie

Het geluid van de AirPods Max is heerlijk. Dat komt mede door de dynamische speakerdriver van Apple die er in zit. Hierdoor is high-fidelity audio mogelijk. Natuurlijk is er net zoals bij de andere modellen ruimte voor de persoonlijke ruimtelijke audio met dynamische hoofdtracking.

Voor de AirPods Max zal je een flinke zak geld moeten meenemen. De koptelefoon kost bij Apple 629 euro. Dat is wellicht wat te veel. Gelukkig is de gadget bij andere winkels veel goedkoper te vinden. Zo scoor je ‘m via Bol.com al voor 497 euro.