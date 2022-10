Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

1Password 8 vanaf nu ook beschikbaar op je Apple Watch

Vanaf vandaag is het invullen of vinden van pincodes en wachtwoorden een stukje makkelijker geworden. De app 1Password 8 is nu ook beschikbaar op de Apple Watch.

1Password 8 is zonder twijfel één van de populairste wachtwoordmanagers uit de Apple App Store.

1Password 8 nu beschikbaar voor Apple Watch

De winst van 1 Password 8 op de Apple Watch zit ’em volledig in gemak. En dat zeggen we niet alleen omdat je de applicatie nu ook zonder je iPhone uit je broekzak te halen kunt gebruiken. Het heeft ook te maken met een aantal nieuwe toevoegingen.

Wie voor zijn werk dagelijks veel ingewikkelde wachtwoorden in moet vullen zal blij zijn met de nieuwe snelkoppeling. Deze is op de wijzerplaat van je Apple Watch te zetten, waardoor het wachtwoord met één druk op de knop het daglicht ziet.

Het is ook mogelijk om 1Password 8 op de Apple Watch volledig offline te laten opereren. Binnen de applicatie op de iPhone moet je de wachtwoorden synchroniseren met de Apple Watch, zodat je deze ook zonder actieve internetverbinding kunt gebruiken. Bij het toevoegen van een nieuw wachtwoord moet je de verzameling wachtwoorden uiteraard wel weer bijwerken.

Daarbij is er gewerkt met een groter lettertype, waardoor lange en ingewikkelde wachtwoorden beter te lezen zijn.

Op de website van 1Password 8 zelf is meer te vinden over de update.

Maar, ik kan hem niet vinden?

Wie zoekt in de App Store voor Apple Watch zal 1Password 8 overigens niet vinden. Om de applicatie op je smartwatch te zetten zal je deze eerst op je iPhone moeten installeren. Vervolgens zal de wachtwoordmanager automatisch geïnstalleerd worden op je smartwatch.

Gebeurt dat niet, dan kan je de installatie natuurlijk een handje helpen. Ga hiervoor naar de Watch-app op je iPhone en scroll onder Mijn Watch naar beneden. Zodra je bij de sectie Beschikbare apps komt zoek je naar 1Password 8 en druk je op Installeer.