Zonder Airdrop zet jij je iPhone-foto’s als nog op een Windows-computer

Dankzij Airdrop is het overzetten van foto’s onwijs gemakkelijk tussen apparaten uit het Apple-ecosysteem. Maar goed, Windows valt daar niet onder. Wat als je jouw iPhone-foto’s wil overzetten naar een Windows-pc? Ook daar is een makkelijke oplossing voor!

Het is misschien wat lastiger dan het overzetten van foto’s tussen verschillende Apple-apparaten, maar onmogelijk is het zeker niet. AirDrop werkt nu eenmaal niet op niet-Apple-apparaten. Je kunt foto’s natuurlijk via WhatsApp versturen, maar dan raakt de originele bestandsgrootte verloren. En dat is eeuwig zonde!

iPhone: zo zet je foto’s over naar Windows

Apple-apparaten maken standaard gebruik van een uniek bestandstype, waardoor het lastiger is om foto’s over te zetten naar niet-Apple-apparaten. Als je foto’s maakt met je iPhone, worden deze afbeeldingen opgeslagen in HEIF. Dit bestandstype is veel kleiner dan bijvoorbeeld JPEG, waardoor het makkelijker te versturen is en minder ruimte in beslag neemt. Toch zijn er ook wat nadelen, namelijk dat HEIF-bestanden niet goed geopend kunnen worden op Windows-pc’s.

Gelukkig heeft Apple daar zelf een oplossing voor, waardoor je geen vreemde apps of louche programma’s hoeft te downloaden. Het overzetten is op deze manier niet net zo makkelijk als via Airdrop, maar het is nog steeds een prima methode.

iTunes is je vriend

Om foto’s en video’s van een iPhone over te zetten naar een Windows-pc, is het daarom nodig om, jawel, iTunes te gebruiken. Deze app was ooit populairder dan Spotify, maar werd naast muziekbibliotheek ook veelvuldig gebruikt om Apple-apparaten mee in te stellen. Op iPhones zie je niets meer van iTunes terug, aangezien deze is opgedeeld in drie verschillende apps: Apple Music, Apple TV en Apple Podcasts.

Wel kun je iTunes gebruiken op Windows-pc’s om gegevens van je Apple-apparaat over te zetten naar je desktop of laptop. De nieuwste versie van iTunes is te downloaden via de website van Apple en in de Windows Store.

Overzetten werkt zo

Sluit je iPhone via een USB-kabel aan op je pc. Vervolgens moet je aangeven dat je Windows-pc een vertrouwd apparaat is, anders kun je niet verder. Als je dit gedaan hebt, open je op de Windows-pc het Startmenu en selecteer je (of zoek je op) Foto’s. Selecteer vervolgens Importeren en kies Vanaf een USB-apparaat. Hier verschijnt vervolgens de naam die jij jouw iPhone hebt gegeven.

Vervolgens kun je selecteren welke foto’s en video’s je wil overzetten. Natuurlijk kun je ze ook allemaal tegelijk downloaden. Wel is het handig om te weten dat alle foto’s die in iCloud staan – en dus niet offline op je iPhone zelf – niet worden weergegeven. Deze foto’s moet je dus eerst overzetten naar de lokale opslag van je iPhone voordat je ze kunt verplaatsen naar je Windows-pc.