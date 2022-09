Hoe YouTube zijn Content Creators meer geld wil laten verdienen

Ben je een contentmaker en ben je vooral liefhebber van Shorts op YouTube, dan kan je volgend jaar meer geld gaan verdienen. Of wij daar nou zo blij van worden is een tweede, want de kans op meer advertenties, zoals op TikTok, is groot.

We gunnen iedereen zijn knaak als men toffe content maakt. En dus is het tof dat YouTube ook videomakers gespecialiseerd in Shorts meer inkomsten laten verdienen met het Partner Program.

YouTube versus TikTok met Shorts

De stap van YouTube doet sterk denken aan het beloningsysteem dat TikTok heeft. Om op dat platform direct geld te verdienen kun je je aanmelden voor het Creator Fund. Daarvoor heb minimaal 10.000 volgers nodig en meer dan 100.000 views in de afgelopen dertig dagen. Ook moet je 18 jaar of ouder zijn.

Bij YouTube dien je minimaal 1.000 volgers te hebben en meer dan 10 miljoen views te scoren in een periode van negentig dagen. Daarna kan je je simpelweg aanmelden voor het Partner Program.

Kom maar weer op met die adblocker

Begrijp ons niet verkeerd: unieke contentmakers moeten rond kunnen komen met hun creaties. Maar dat gaat hopelijk niet ten koste van ons plezier op het platform. YouTube is namelijk in september begonnen met het testen van reclames tussen Shorts (net als TikTok). Een deel van de inkomsten ervan wordt verdeeld onder de contentmakers.

Het zorgelijke van die advertenties is echter de potentiële frequentie. Hoewel daarover strikt gezien nog niets bekend is, baart het ons wel zorgen. YouTube heeft namelijk ook al aangegeven te experimenteren met meer advertenties. Tot nu is twee het maximum voorafgaand aan een (normale) video op YouTube.

En dat kan echter nog veel erger. Het videoplatform test op dit moment zelfs hoe het is om nog meer reclames te tonen. Dat kunnen er 5, 8 of zelfs 10, meldt Ghacks. Als je straks na nog zo’n beetje elke Short een advertentie krijgt, word je knettergek.

Wat leveren Shorts je op?

Welke exacte bedragen contentmakers vervolgens uitbetaald krijgen, en of die vergelijkbaar zijn met TikTok, ligt aan veel factoren zoals frequentie, de lengte van video’s, onderwerpen en locatie.

YouTube heeft vooralsnog een toegewezen fonds voor Shorts-makers van 100 miljoen dollar. Maar dat is volgens sommige creatievelingen niet genoeg. Zij klagen dat die pot te klein is en dat concurrenten meer uitgekeerd krijgen vanwege, bijvoorbeeld, langere video’s.

De videodienst introduceert echter ook een andere vorm van inkomsten: ‘Fan Funding’. Hierbij is de instapdrempel lager omdat een contentmaker zijn/haar fanbase oproept een bijdrage te leveren aan het kanaal met ‘Super Thanks’, ‘Super Chat’ en dingen als stickers en lidmaatschappen (potentieel vergelijkbaar met bijvoorbeeld Twitch).

Dus aan de ene kant goed nieuws voor makers van Shorts. Aan de andere kant kan het zijn dat de kijker horendol gaat worden van deze stappen.