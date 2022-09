Waarom YouTube nu nog beter is op Apple TV

Hoewel de YouTube-app op Apple TV prima functioneert, kan het natuurlijk altijd beter. Dat weet Google ook, die de app daarom geregeld van updates voorziet. Sommige updates laten nogal lang op zich wachten, maar dat mag de pret niet drukken. De meest recente update voegt ondersteuning voor 5.1-audio toe.

Dat maakt YouTube, onderdeel van Google, bekend via zijn eigen Twitter-profiel. De geüpdatete audio werkt met alle video’s die de technologie ondersteunen. Het maakt dan niet uit of dat vooraf opgenomen of live content is. Dat klinkt als muziek in de oren, want de kijk- en luisterervaring kan er alleen maar beter op worden.

YouTube-app op Apple TV

Wanneer er content beschikbaar is op YouTube met 5.1-ondersteuning, dan wordt die automatisch afgespeeld op het moment dat je die content selecteert op een ondersteund apparaat. Eén van die ondersteunde apparaten is nu de Apple TV. Mocht je zelf geen 5.1-set hebben, dan moet je wellicht even de instellingen induiken.



5.1 Audio Update! 🔈🔉🔊 We now support 5.1 audio on Apple TV & Fire TV devices for compatible YouTube TV content (live, DVR, & video on-demand). If you’re a game console user, we’re working on getting this available to you as soon as possible, and will share live updates here. pic.twitter.com/8Pmxrt1WqU — YouTube TV (@YouTubeTV) September 6, 2022

5.1-audio uitzenden over een stereosysteem kan soms vervormd geluid opleveren, dus dat is even het checken waard. Stereoweergave maakt gebruik van de 2.1-opstellingen: twee speakers en een subwoofer. De surroundweergave 5.1 maakt gebruik van vijf speakers en een sub; maar dan moeten die speakers er wel zijn – virtueel of fysiek.

Dolby Digital, Dolby Pro Logic, THX en DTS

Surround sound bestaat al jaren natuurlijk en verschillende audiobedrijven zijn er inmiddels mee aan de haal gegaan. Daardoor heb je verschillende formaten, zoals Dolby Digital, Dolby Pro Logic, THX en DTS. Contentmakers kunnen zelf kiezen in welk formaat zij hun audio leveren, dus er kan verschil in kwaliteit zitten, ook op YouTube

Tot slot is het zo dat YouTube TV, een Amerikaanse videostreamingdienst, eveneens ondersteuning aanbiedt voor 5.1-geluid. Daardoor kunnen abonnees in de VS allerlei opgenomen content in surround sound beleven. Dit abonnement is op moment van schrijven helaas niet beschikbaar in Nederland.

